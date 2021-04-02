AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten AA Kocaeli Bürosuna ziyaret
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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten AA Kocaeli Bürosuna ziyaret

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş'ten AA Kocaeli Bürosuna ziyaret

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Anadolu Ajansı (AA) Kocaeli Bürosunu ziyaret etti.

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Anadolu Ajansı (AA) Kocaeli Bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu ile bir araya gelen Ellibeş, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ellibeş, AA'nın doğru habercilikte bir marka olduğunu belirterek, "AA aslında hiç yaşlanmıyor. Her geçen yıl kendini yeniliyor. Tarafsız, objektif ve geniş kitlelere ulaşan habercilik ağıyla ülkemizi gururlandırıyor. Bu noktada AA'nın tüm çalışanlarını kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Her türlü ortamda, fiziki koşullarda, her türlü imkansızlıklarla mücadele edildiği dönemlerde bile işini layıkıyla yapan, toplumu bilgilendiren bir ajans." ifadesini kullandı.

Velioğlu da Ellibeş'e kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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