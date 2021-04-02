AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can, vatandaşlarla bir araya geldi
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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can, vatandaşlarla bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, halk günü etkinliğinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, halk günü etkinliğinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Başkanı Mustafa Kaplan ile parti binasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Can, burada yaptığı açıklamada, MKEK'den Kırıkkale Belediyesine devredilen Yenimahalle'deki arsanın, ihaleyle satışına yönelik CHP İl Başkanlığının itirazına ilişkin, Belediye Başkanı Saygılı'nın dürüstlük ve şeffaflığıyla örnek bir belediye başkanı olduğunu belirtti.

Rant sağlanabilecek bir alanda belediye başkanının şehre 50 dönümlük bir yeşil alan kazandırdığını aktaran Can, "Buradan birileri bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Belediye meclis üyesiysen verdiğin kararın arkasında durursun. Ortak paydamız Kırıkkale sevdası." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Saygılı da dün CHP İl Başkanı Onur Bozdağ ve belediye meclis üyelerince yapılan açıklamaya değinerek, o bölgedeki arazilerin konut arazileri olduğunu savundu.

Emsallerinin belli ve imarlar uygulamaları çok önceden yapılmış araziler olduğunu öne süren Saygılı, "Biz buraya 400 daire sığacağına 40 bahçeli ev yapılsın, 400 konut yerine 40 yeşil alanı olan ev yapılsın dedik. Bu önerge neticesinde belediye gelirlerinde bir daralma söz konusu olacaktı. Önergemizi basın açıklamasında yer alan üyeleri reddetti. Önergeyi, belediye 400 konut yerine 40 konut yapıyor, belediyenin buradan kaybı oluyor gerekçesiyle reddettiler. Bugün geldiğimiz noktada aynı arkadaşlar 'buraya neden 400 konut yapılıyor' diye basın açıklaması yaptılar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Kaplan da bütün teşkilatlarla Kırıkkale tarihinin en uyumlu dönemini yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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