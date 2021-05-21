AK Parti Keban İlçe Başkanlığında temayül yoklaması yapıldı
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AK Parti Keban İlçe Başkanlığında temayül yoklaması yapıldı

AK Parti Keban İlçe Başkanlığında temayül yoklaması yapıldı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban'da AK Parti İlçe Başkanlığında temayül yoklaması yapıldı.

Keban'da AK Parti İlçe Başkanlığında temayül yoklaması yapıldı.

Keban AK Parti İlçe Başkanlığı için 11 aday adayı başvuruda bulundu.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Başkan Yardımcısı Cengiz Taş ve Seyfullah Yıldız gözetiminde yapılan temayül yoklamasında ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolu üyeleri, mahalle ve köy temsilcileri oluşan 76 delege oy kullandı.

Temayül yoklamasından önce konuşan Yıldırım, "Temayül yoklaması ile belirlenecek üç isim genel merkeze bildirilecek. Genel merkezde yapılacak olan mülakat sonucu ilçe başkanı belirlenecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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