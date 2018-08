AK Parti İl Başkanı Mete'den Büyük Kongre Açıklaması

AK Parti'nin 6. Büyük Olağan kongresi öncesi açıklama yapan İl Başkanı Kadem Mete, görev ve sorumluluklardaki değişim kendileri açısından her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına geldiğini açıkladı.

AK Parti İl başkanı Mete Parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Partimizin 6. Büyük Kongresi Ankara Kapalı Spor salonunda 18 Ağustos'ta yapılacak. 16 Nisan 2017 Halk oylaması sonrası milletimizin 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve böylece hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. 6. Olağan büyük kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler, siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Liderimizi Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin bu kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, Ak Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır" dedi. - MUĞLA