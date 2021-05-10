AK Parti İl Başkanı İba, bayramın salgın gölgesinde kutlanacak son bayram olmasını temenni etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında, bayramların insanlar arasındaki sevgi, saygı, dayanışma ve kaynaşmayı simgelediğini belirterek bu bayramın, salgın gölgesinde kutlanan son bayram olmasını diledi.

Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde geçireceği ikinci Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatan İba, bayramın tüm İslam alemi ve insanlık için sağlık, sevgi, barış, kardeşlik, huzura vesile olması temennisinde bulunu.

İnsanların en çokta sevdiklerine sarılmayı ve bir arada olmayı özlediğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelenin devam ettiği bu dönemde, uygulanan tam kapanma süreci etkisini göstermeye başladı. İnşallah devlet-millet el ele vererek bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Şimdi sevdiklerimizden uzakta olmanın hüznünü yaşasak da biliyoruz ki alacağımız tedbirlerle yeniden birlikte olacağımız günlere erişeceğiz.

Bu bayram, gönüllerimiz bayram yeridir. Sarılamasak, dokunamasak da kalplerimiz ve dualarımız sevdiklerimizledir. Bu bayramda da tokalaşıp, kucaklaşamayacağız. Teknolojinin imkanlarını kullanarak sevdiklerimizin yanında olduğunu gösterebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin