AK Parti İl Başkanı Çalışkan görev başındaki sağlık ve emniyet çalışanlarının bayramını kutladı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Ramazan Bayramı'nda görev başında olan sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarını ziyaret etti.