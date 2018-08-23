AK Parti İl Başkanı Çakın'dan, Bayram Kutlaması

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Çakın mesajında, dini bayramların önemine değinerek, birlik beraberlik vurgusunda bulundu.

Bayramlarda sevinçlerin ve birliktelik duygusunun yoğun bir şekilde hissedildiğini dile getiren Çakın, şunları kaydetti:

"Bayramlaşma, birbirimizi görme, büyüklerimizin halini ve hatırını sorma, küsleri barıştırma ve toplumsal dayanışma için çok ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Bu bakımdan bayram boyunca büyüklerimizin ellerini öpmekten, küçüklerimize sevgi ve şefkatimizi göstermekten geri durmayalım. En önemlisi, küslüklerin sona ermesi için mutlaka ama mutlaka ziyaretlerimizi sürdürelim. Maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızın yoksulları mutlaka hatırlamasını ve Allah rızası için kestikleri kurban paylarını en kısa sürede ulaştırmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah'ın biz kullarına bahşettiği önemli zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum ve esenlikler diliyorum."