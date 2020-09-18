AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Gaziler Günü mesajı Açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Gaziler Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bu vatan şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Gaziler Günü mesajı Açıklaması
18.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:41

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bu vatan şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir. Bizler ise şehitlerimizin, gazilerimizin mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktarmanın mücadelesi içindeyiz." ifadesini kullandı.

Özkan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Aziz milletin, tarihi boyunca "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz." düsturuyla, en zor şartlar altında bile vatanına, bayrağına ve istikbaline her daim sahip çıktığını belirten Özkan, şanlı tarihin, bu anlayışın bir eseri olarak, gazilerin ve şehitlerin kahramanlıklarıyla, canları pahasına verdikleri mücadeleler ve büyük zaferlerle dolu olduğunu hatırlattı.

Özkan, gerek Malazgirt Zaferi, Çanakkale ve İstiklal savaşlarındaki kahramanlıklar gerekse de dünyanın en vahşi terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele ile milletin tüm fertlerinin 15 Temmuz ihanetine karşı sergilediği destansı direnişin, bunun en güzel örneği olduğunu vurguladı.

Bu aziz milletin, gazi millet olduğuna işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bu vatan şehitlerin ve gazilerin bizlere emanetidir.

Bizler ise şehitlerimizin, gazilerimizin mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktarmanın mücadelesi içindeyiz. Bu toprakları vatan kılan, bugünlere getiren her bir şehidimize, her bir gazimize, isimleri bilinmeyen tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı, minnetlerimizi ifade ediyorum. Allah onlardan razı olsun.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal Mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir' ve 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

AA Editörü - Sinan Uslu
Sinan Uslu
AA Editörü

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