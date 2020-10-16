AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin...
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin...

16.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:30
AK Parti Grup Başkanvekili Muş:

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız."

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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