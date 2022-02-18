AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep'te spor salonu açılışına katıldı Açıklaması

GAZİANTEP (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023'te güçlü Türkiye'yi hep beraber kurarak yola devam edeceklerini belirtti.

Kurtulmuş, Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu açılışı ile 40 okula spor malzemesi dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir programda olduklarını, Dinçerler'in Türk siyasetine yapmış olduğu katkıları, bilgisi, şahsiyeti, ortaya koyduğu vizyonuyla Türk siyasetine iz bıraktığını belirtti. Böyle bir kişinin isminin spor salonuna verilmiş olmasının çok güzel olduğunu belirten Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Gaziantep'in her açıdan örnek, Anadolu'nun vitrini, Türkiye'nin geleceğine ait inançları taze diri tutan bir kent olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Başta Antep'in değerli evladı Hasan Celal Güzel Bey olmak üzere Mustafa Taşar, Asım Güzelbey, Mehmet Bozgeyik, Bedri İncetahtacı olmak üzere Antep'e emeği geçen herkesi hayırla şükranla yad ettiğimizi ifade etmek isterim. Bakanlığı sırasında Antep'e büyük hizmetleri olan ayrıca Türkiye siyasetinde genç yaşına rağmen akıllarda güzel hatıralar bırakan, demokrasiyle kalkınmayı aynı şekilde yan yana gördüğünü ifade eden Antep'in değerli siyasetçisi Abdulhamit Gül kardeşimi de bir kere daha hatırlamak isterim. Türkiye'ye ve Antep'e yaptığı hizmetler dolayısıyla şükranlarımızı ifade ediyoruz. Genç bir arkadaşımız, inşallah Allah ömür verdiği müddetçe Türkiye'ye ve bu millete büyük hizmetler yapacak." diye konuştu.

Bir asır evvel 'Böl, parçala, yönet.' tezinin olduğunu şimdi de 'Daha da parçala, iradesiz hale getir.' tezinin işlediğini, bunun örneklerinin Suriye, Irak, Yemen, Libya'ya kadar olan coğrafyada görüldüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Burada, burnumuzun dibinde asırlardır kardeş olarak yaşamış Kürtleri, Türkleri, Arapları birbirine düşman etme iradesinde başarı olamayanlar, aramıza silahlı terör örgütlerini koyarak bu bölgelerde taş üstünde taş koymadılar. Sadece hayatta kalabilmek için yaklaşık 5 milyona yakın Suriyeli, komşusu, kardeşi, ağabeyi olarak gördüğü Türkiye'ye sığındı ve canını zor kurtardı. Antep 2 milyon 100 bin nüfusunun yanında yaklaşık 500 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan bir vefakar, cefakar kenttir. Büyük bir yükü sırtında taşıyan misafirperver ferttir ve gelen bütün kardeşlerini tanrı misafiri olarak kabul etmiş mübarek insanların kendidir." dedi.

Dünyada birtakım olumsuz gelişmeler yaşandığını ve küresel ekonomideki dalgalanmaların Türkiye'ye de etkileri bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ama çok şükür nelerin yaşandığını, niçin yaşandığını gayet iyi biliyor ve inşallah çözümlerini de tek tek ortaya koyarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. " diye konuştu.

Muhaletefe 28 Şubat programı tavsiyesi

28 Şubat'ın yaklaştığını anımsatan Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu.

"28 Şubat'ta toplanacak muhalefet partilerine program tavsiye diyorum. Şöyle adam akıllı 28 Şubat eleştirisi yapın. O gün 'Türkiye demokrasisine sözümüz var.' diyerek ortaya çıkıp 28 Şubat'ın şahsında bütün antidemokratik uygulamaları telin ettiğinizi, 15 Temmuz'da son örneğini gördüğümüz emperyalistlerin uşağı çevrelere bir daha fırsat vermeyeceklerini açıkça ortaya koysunlar. 28 Şubat'ta maalesef sizin oyunuzla seçilmiş Erbakan'ın neler yaşadığını şöyle bir konuşsak saatlerce konuşuruz. Güçlü olmak zorundayız. İki ayağımız da yere sağlam basacak. Hem ekonomide hem siyasette güçlü olacağız. Hem Türkiye'ye karşı oynanan oyunların hepsini gerisin geriye çevireceğiz ve büyük milletlerin, büyük hedefleri olan milletler olduğunu asla unutmayacağız. 2023 tesadüfen dile getirilmiş bir hedef değildir. 2071 de 2053 de değildir. Bu tarihlerin hepsi milletimizin ortak tarihidir ve ortak tarihlerimizde daha güçlü hedef için yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur. İnşallah az kaldı, 2023'te daha güçlü Türkiye'yi hep beraber kuracağız, yolumuza devam edeceğiz. 2023'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Antep büyük şekilde destekleyecek ve yeniden Cumhurbaşkanı seçecek. 2024'de de Allah'ın izniyle büyükşehrimizle, belediyelerimizle hep beraber güçlü büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşümüzü sağlam adımlarla sürdüreceğiz."

Diğer konuşmalar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in sanayinin yanında artık eğitimle anıldığını söyledi. Gençlerin her alanda yetişmesine büyük önem verdiklerini belirten Şahin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' düsturuyla hareket ediyoruz. Beşeri sermaye bizim için çok önemli. İnsanı merkez alan bir belediyecilik anlayışımız var. Yeni nesil belediyecilik budur. Recep Tayyip Erdoğan'ın takım arkadaşı olmak budur. Vehbi ağabey kentimiz için önemli insanlardan biridir. Biz onu çok seviyoruz. Bu spor salonuna adı çok yakıştı." dedi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de çocukluğunda spor yapacak yer bulamadıklarını, AK Parti'nin her alanda olduğu gibi spor alanında da ciddi yatırımlar yaptığını belirtti.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş, Şahin ve Gül'e 400 okula spor malzemesi desteği verilmesine ilişkin temsili hediye çeki verdi.

Protokol üyeleri daha sonra spor salonunu açılışını yaparak minik öğrencilerin tekvando gösterisini izledi.