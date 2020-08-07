AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan dövizdeki hareketliliğe ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan dövizdeki hareketliliğe ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz bu milletin tarihin içinden akıp gelen büyük idealini ve iddialarını taşımaya devam edeceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan dövizdeki hareketliliğe ilişkin açıklama Açıklaması
07.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz bu milletin tarihin içinden akıp gelen büyük idealini ve iddialarını taşımaya devam edeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Kendimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim, umut ve inancımızı artıralım." ifadelerini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından, "Türkiye'ye güveniyorum" etiketiyle yaptığı paylaşımda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

18 yıldır yaşanan her zorlukta, bu durumu AK Partiden kurtulma fırsatı olarak görenlerin, bugün tüm dünyanın yaşadığı küresel salgından kaynaklanan zorlukları ve dövizdeki hareketliliği fırsat olarak görüp yine umutlandıklarını belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Her seferinde olduğu gibi milletimizin güvenini yaralamak, umudunu kırmak için harekete geçtiler. Evet, tüm dünya ile birlikte zor zamanlardan geçiyoruz. Bu tür zamanlarda kaygılanmak, endişe duymak normal. Bu yönde kaygılar dile getirilebilir. Fakat geçmişe dönüp baktığımızda 18 yıldır 'her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den kurtulmalıyız' lobisi hiç durmadı. Nelere umut bağlamadılar ki. Her seferinde 'bu defa kurtulacağız' dediler ve biz her seferinde kararlılıkla inandığımız yolda milletimizle beraber her engeli aşarak yürüdük."

Ünal, geçmişte "ordu göreve" pankartları açanların, kapatma davası ile "bu sefer tamam" diyenlerin, 27 Nisan e-muhtırasını alkışlayanların, Gezi'de "altı ay alışveriş yapmayın ekonomi çöksün" açıklaması yapanların, FETÖ'nün yargı darbesinden medet umanların, MİT tırları operasyonu ile Türkiye'yi savaş suçlusu ilan etmeye kalkışanların, 15 Temmuz'a bel bağlayanların, Suriye'de PYD/YPG'ye "arkadaşlar" diyenlerin, sınırları güvence altına almak, toprak bütünlüğünü korumak için yapılan harekatlarda hezimet yaşamalarını bekleyenlerin, Libya'da darbecilerin yanında duranların ve Mavi Vatan'da Yunan tezlerini savunanların hep hayal kırıklığına uğradıklarını vurguladı.

"Biz inandığımız yolda milletimizle beraber her engeli aşarak yürüdük." ifadesini kullanan Ünal, şunları kaydetti:

"Şimdi dövizdeki artışa bel bağlayanlar yine hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bunlara öneriniz ne diye sorsak, ekonomi için IMF'yi adres gösterecekler ve 'Türkiye olarak iddialarınızdan vazgeçin' diyecekler. Biz bu milletin tarihin içinden akıp gelen büyük idealini ve iddialarını taşımaya devam edeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Kendimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim, umut ve inancımızı artıralım."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Güncel
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı Güncel
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti 3. Sayfa
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Güncel
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Magazin
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi Spor
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Akrabasının tecavüzüne uğrayan 16 yaşındaki genç kız konuştu: Cinsel istismarda bulunup kent merkezine bıraktı, giderken gülüyordu
Akrabasının tecavüzüne uğrayan 16 yaşındaki genç kız konuştu: Cinsel istismarda bulunup kent merkezine bıraktı, giderken gülüyordu
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı
Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı
Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Yaşar Güler Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Müjde Ar Barış Arduç Kenan Doğulu
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Beyrut Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan dövizdeki hareketliliğe ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 15:43:35. #1.14#
title