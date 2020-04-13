AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Belediyeler, devlet içinde devlet değil"
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Mehmet Özhaseki, AK Parti, Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Belediyeler, devlet içinde devlet değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Belediyeler, devlet içinde devlet değil" dedi.

13.04.2020 21:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:14
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Belediyeler, devlet içinde devlet değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını değerlendiren Özhaseki, "Süleyman Soylu Bakanımız; gayretli, çalışkan bir arkadaşımız, işine kendini veren, işine aşık bir arkadaşımız. Aynı kabinede beraber de çalıştık. Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle Doğu'nun ihya sürecinde beraberdik, beraber çalıştık. Hafta sonu malumunuz sokağa çıkma yasağındaki iki saatlik bir süreçten dolayı sosyal medyadan üstüne çok gittiler ve insan şahsiyetini karalama amaçlı kampanya yaptılar. Katlanılabilir gibi bir şey değildi. İnsanız nihayetinde, hata yapabiliriz. Onun da herhalde duygusal bir anına geldi 'Benden bu kadar' dedi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da çok doğru bir kararla 'Mücadelenin içindeyiz. Şimdi değişecek zaman değil, yola devam' dedi. Cumhurbaşkanımızın, hem liderliği ile hem feraseti hem de dirayetiyle ülkemiz için bir şans olduğuna inananlardanım. Rabbim ömrüne ömür versin" ifadelerine yer verdi.

"AK Belediyelerimiz her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşımızın yanında"

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde belediye başkanlarına 5'inci genelgeyi gönderdiklerini belirten Özhaseki, "Bu süreçte belediye başkanı arkadaşlarımıza 5'inci genelgeyi gönderdik. Belediyelere kiracılarınızdan kira almayın dedik. Su faturasını ödemezse de kesinti yok dedik. Tıbbi atık kutusu konulmasının talimatını verdik. Halka açık ortamlar, toplu taşıma araçları, hizmet binaları, çalışma ortamları sıklıkla steril hale getirilecek dedik. Emlak vergisi yok dendi. Belediyelerimiz, Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte halka hizmet noktasında çalışmalarını titizlikle sürüyor. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız dışarı çıkmasın diye alışveriş ihtiyaçları belediyelerimizce karşılanıyor. Ayrıca birçok belediyemiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kişisel bakım, kolonya, çamaşır suyu, sabun ve maske gibi ihtiyaçlarının ücretsiz dağıtımını yapıyor. AK Belediyelerimiz her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşımızın yanında. Bu süreçte belediyelerden de, İller Bankası kesintisi durduruldu. Bütün belediyeler biraz olsun rahatladı bu süreçte" ifadelerini kullandı.

"Belediyeler, devlet içinde devlet değil"

Belediyelerin belli noktalarda kendilerinin hareket ettiğini ama aynı zamanda denetlendiklerini de belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyeler fakir fukarasına yardım edebilirler. Belediye kanununda şartlı ve şartsız bağış diye iki madde de var. Şartlı bağış, bir insan belediyeye gelir, 'şu yolu yapın. Size şu kadar yer vereyim' der. Belediye Meclisi de uygun bir karar verir. Bu şartlıdır, bunu belediye kabul eder. Şartsız bağışta da vatandaş gönlünden geçen bir şeyi, parayı belediyeye bağışlar, yardım eder ancak siz kafanıza göre 'ben bağış kampanyası yapıyorum, buraya parayı gönderin sonrasına da karışmayın' diyemezsiniz. Böyle bir şey yok ki yasalarda. Belediyeler, devlet içinde devlet değil. Belediyeler, belli noktalarda kendi hareket eder ama denetlenirler. Siz yasaları, para toplamak ile ilgili kanunları yok sayarak hareket edemezsiniz. Eğer iyi niyetliyseniz, o şehrin valisi ile komisyon kurun onlar da uygun görürse öyle yaparsınız. Doğrusu bu konudaki tartışmaları çok abes görüyorum. Koskoca adamlar 'nereden çıktı kardeşim, biz kafamıza göre bağış alırız' diyor. Kanunları bildiğini sananlara açıkçası çok şaşırıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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