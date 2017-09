AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: "(HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi) Cenazeye saygı gösterilmesi gerekiyor, bizim değerlerimizde olan bir şey. Bu manada cenazeye bu tür yapılan yakışıksız şeyleri protesto her neyse, ama buna katılmadığımı özellikle bunu doğru görmediğimi de ifade etmek istiyorum. Bu yanlıştır"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine yapılan protestoları değerlendirerek, "Cenazeye saygı gösterilmesi gerekiyor, bizim değerlerimizde olan bir şey. Bu manada cenazeye bu tür yapılan yakışıksız şeyleri protesto her neyse, ama buna katılmadığımı özellikle bunu doğru görmediğimi de ifade etmek istiyorum. Bu yanlıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, parti genel merkezinde diplomasi muhabirleri ile bir araya geldi. Konuşmasında, bölgesel ve tarihsel gelişmelere değinen Eker, Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama Türkiye kendi güvenliğini gözetmek durumunda. Bizim için aslolan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğidir. Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğine yönelik tehdit oluşturabilecek istikrarsızlık bizim istediğimiz durum değildir. Biz kendi güvenliğimizi sağlama Ortadoğu'da istikrarın tesis edilmesini gözetiyoruz. Bunun çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan terör örgütlerinin manidar şekilde korunduğunun görüldüğünü belirten Eker, "Diplomatik kanallarla bunu her platformda söylememize rağmen terör örgütlerinin üzerinden istikrar sağlanamayacağını, terör örgütlerinin hiçbirisinin diğerine tercih edilemeyeceğini, herkesin el birliğiyle bununla mücadele etmesi gerektiğini vurgulamamıza rağmen, birilerinin birileri tarafından desteklendiğini görüyoruz" dedi.

Terörizmle mücadele konusu

Terörizmle mücadele konusunda, küresel ve bölgesel barış meselelerinde Türkiye'nin aktif hattı sağladığını anlatan Eker, müttefiklik ilişkisinin de devam ettiğini, Türkiye'nin başka bir tutum içerisinde olmasının beklenemeyeceğine dikkati çekti. Eker, Türkiye'nin Kürt meselesinde önemli mesafeler kat ederken, bazı istihbarat örgütlerinin açık desteğinin görüldüğünü ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin Türkiye aleyhine artırıldığının görüldüğünü ifade etti. AB ülkelerinin bazılarının terörle mücadele yasasanın değiştirilmesi konusunu şart koştuğuna işaret eden Eker, bunların kabul edilebilir hususlar olmadığını söyledi.

Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Avrupa merkezli olarak, Birleşik Devletlerde de tezahürünü görüyoruz. Dünya, evrensel değerlerinin dışında, giderek korumacı bir popülizme doğru duyguların geliştiğini görüyoruz. Yabancı düşmanlığı ve İslamafobi yer yer dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle Avrupa merkezli geliştiğini görüyoruz. Dünyanın bölgesel savaşlarındaki trajedilerde milyonlarca insan yerinden yurdundan oluyor. Bu yabancı düşmanlığını besliyor, insan hakları ihlalleri yer yer vuku buluyor. Dünya böyle bir süreçte. Biz de bütün bu olan biten içerisinde bir kendi varlığımızı koruma, güvenliğimizi temin etme, bölgemizdeki istikrarı koruma, kalkınmamızı sağlama, demokratikleşme ve sivilleşme yolunda AK Parti'nin planını hayata geçirme, AK Parti bu programlarını uyguluyor. Mücadele bunun mücadelesini. Biz, kesinlikle barışçı yaklaşım ve tutumumuzu, komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı oldu.Biz kendi değerlerimizi yaşatıp bu bölgede hür, bağımsız ve güçlü bir şekilde varlığımızı devam ettirmek istiyoruz."

Eker, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, 'Kuzey Irak referandumuna' ilişkin sorusuna Eker, "Kuzey Irak'taki referandumla ilgili biz en başından itibaren Irak anayasasını dikkate alıp o çerçevede bunun ortaya çıkaracağı muhtemel sonuçları da dikkate alarak biz bu referandum kararından vazgeçilmesi tavsiyesinde bulunduk. Muhalefetin tabi bizim tepkimizin şiddetini ölçmek gibi bir duruma kalkışmasının haklı olmadığını düşünüyorum. Komşu ülkemiz. Biz ikaz ettik, muhtemel sonuçlarını da dostça olabilecek gelişmeleri de çeşitli platformlarda dile getirildi. Bugün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da uygun. Bu referandum olur mu olmaz mı, bilmiyoruz ama bu referandumun yapılmasından yana olanlar var, karşı olanlar var. Bu her şeye rağmen olması halinde ne olur? Irak Anayasasına göre bu bizim tarafından yok kabul edilir. Tavrımız net bir şekilde ifade edildi, edilecek. Bizim açımızdan da istikrarsızlığa yol açabilecek, Irak anayasasını dikkate almayan, zarar verecek, dolayısıyla o zarardan Irak bölgesel yönetimi de bölge de etkilenecek. Biz, dostça ikaz ettik" cevabını verdi.

Eker, Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 'Meclis acilen toplanmalı' açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Meclisin ne zaman ne şekilde toplanacağını kendi iç tüzüğündedir. Onu Meclis Başkanımız değerlendirir. İlker Bey onu ne manada söyledi bilmiyorum ama Türkiye bu konuda söylemesi gerekeni söyledi, alması gereken tedbirleri de alıyor" şeklinde konuştu.

HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine yapılan protestoların sorulması üzerine Eker, "Tabii benim de dışarıdan takip ettiğim kadarıyla orada İncek bölgesindeki mezarlığa giderken orada bazı kişilerin protestosuna maruz kalıyor. Valilikten açıklama yapıldı, İçişleri Bakanımız da olay yerine gidiyor. Merhumenin yakınları ile akrabaları ile görüşmeler yapılıyor. Cenazeye saygı gösterilmesi gerekiyor, bizim değerlerimizde olan bir şey. Bu manada cenazeye bu tür yapılan yakışıksız şeyleri protesto her neyse, ama buna katılmadığımı özellikle bunu doğru görmediğimi de ifade etmek istiyorum. Bu yanlıştır. Bakanımız da orada ailenin istemesi halinde bu definin orada gerçekleştirileceğini, bununla ilgili her türlü güvenlik tedbirinin alınacağını ifade etmiştir. Bundan sonrası ailenin kararı. Bu tür davranışlara karşı güvenlik kuvvetleri tedbirleri aldı. Bu tür şeylerin tekrarlanmamasını diliyorum. Cenazeye saygı gösterilmesi gerekiyor. Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Referandum konusunun ısrar edilmesi durumunda Irak'ta bir iç savaşın çıkıp çıkmayacağına ilişkin soru üzerine Eker, "Kuzey Irak'taki referandumla ilgili açık konuştuğumu düşündük. Gelecekte olabilecek olan muhtemel gelişmeler sonuçlar üzerinden konuşmak doğru değil. Sadece bunlar neler olabilir? Irak Anayasası var. Bu nasıl bir reaksiyon olacak, bu ne tür bir savaşa, kavgaya yol açabilecek benim söylemem mümkün değil. Suriye'nin bu meseleye sıcak bakmadığını biliyoruz. Birçok buna benzer uluslararası kamuoyundan da tepkiler var. Bütün bunları alt alta koyduğunuzda bunun yol açabileceği gelişme var. Elde açık seçik doneler yok. O nedenle bunu muhtemel sonuçları olur ama ondan ötesi bir ülkenin toprak bütünlüğü ve o ülkenin meşru anayasası var, o anayasasının kurallarına aykırı. Tabii, DAİŞ Suriye'de de Irak'ta da doçkalar üzerinde birtakım roketleri koyup, birtakım makinalı tüfekleri koyup önüne katıp bütün bölgeyi işgal ettiğinde ve televizyonlardan naklen dünyanın en vahşi görüntülerini servis ettiğini, insanları boğazladığında ülkelere Türkiye'nin çağrısı şu oldu, 'sadece havadan bombalarda mücadele edemezsiniz, bunu karadan da desteklemelisiniz'. Bugün DAİŞ büyük bir şeydir, dolayısıyla bunu PKK'nın açık şubesi olan PYD-YPG'yi silahlandıralım demek bize iyi niyetli gözükmüyor. PKK'nın kime hizmet ettiği belli değil, adeta uluslararası taşeron örgütü. İsteyen istihbarat örgütü onu istediği gibi kullanıyor" şeklinde konuştu.

AB'nin 'müzakereleri askıya alalım' teklifini reddettiklerini anlatan Eker, "Oradaki yapı 1. Dünya Savaşı'nın devamı aslında. Bunu tezahürlerinden okuyoruz. Tezahürleri, biz toprak bütünlüğünden yanayız. Irak'ta öyle. Suriye'de zalim bir rejim vardı, kendi vatandaşlarına bomba atan, milyonlarca insanı katleden bir rejim" dedi.

Almanya ile ilişkiler

Almanya ile ilişkiler ve silah ambargosu tartışmasının sorulması üzerine Eker, "Almanya'daki seçime dönük, seçim öncesinde taraflar, bunlar bütünüyle kampanyalarını Türkiye düşmanlığı üzerine bina ettiler. Hala da bu devam ediyor. Bu tür konuların iç siyaset malzemesi yapılması bir derece kadar anlaşılabilir ama Türkiye'ye haksızlık yapıldığını, düşmanca, kendilerinden beklenmeyecek bir tavır sergilendiğine de şahit olduk. Bu mesele sadece son birkaç aylık bir mesele değil, Alman hükümetinin tutumu, benim yakından şahsen tanık olduğum 31 Temmuz 2016 tarihinde Köln'de bir miting düzenlendi. 15 Temmuz'dan 15 gün sonra, oradaki bazı STK'ların, soydaşlarımızın Türkiye'de darbeye karşı çıkma konusunda düzenledikleri miting vardı, ben de davetliydim. O miting için gittim, öyle şeylerle karşılaştım ki akıl sır almıyor. Uçaktayım, uçağın kapısı açıldı bir ses geldi, Alman istihbarat elemanları uçak kapısında tercümanla birlikte beni karşılıyordu, ben 10 yıldan fazla bakanlık yaptım, hiçbirisinde uçağın kapısında karşılanmadım. Beni aldılar, aşağı indirdiler, bir araç getirmişler özel donanımlı. Tercüman yanıma oturdu. Nereye gideceksiniz dediler, beni oraya götürdüler" açıklamasında bulunarak yaşadığı bir anıyı da basın mensuplarıyla paylaştı.

Eker, "Bizim Almanya halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Aralarında büyük bir ekonomik potansiyel var, kültür arşivi var, milyonlarca vatandaşımız orada yaşıyor. Dostuz özel olarak bir düşmanlığımız asla söz konusu olmadı. Almanya halkını tercihi ne olacak bilmiyoruz ama saygı duyuyoruz" dedi.

MHP'li vekil Saffet Sancıklı'nın 'Meclis'teki FETÖ'cüler isim isim biliniyor' yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Eker, "Bahsettiğiniz açıklamayı görmedim ama FETÖ ile mücadele kapsamında bir kere şunu söyleyeyim, bizim için en temel meseledir FETÖ ile mücadele. Hükümet bilip de üzerine gitmediği hiçbir FETÖ şüphelisini ve zanlısını bırakmaz. Bir delil varsa bunu değerlendiriyor. 'FETÖ'cü olduğu biliniyor' iddiaları varsa bunu reddediyoruz, bu doğru bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu mücadeleyi bütün kurum ve kuruluşlarıyla yapıyor. (Provokasyonlar) FETÖ'nün şahsında, örgütün varlığında, Türkiye'ye yönelmiş, Türkiye'yi yok etmeye, tahrip etmeye dönük bir büyük hain planın parçasıdır. Onun taşeronudur" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında verdiği kararın sorulması üzerine Eker, "Korumalara dönük karar ve tutum belli ki çok alel acele birtakım kararlar almışlar. Örneğin, orada olmayan insanlar hakkında karar verilmiş. Yani, bu bile tek başına bu kararın hukuki olmadığını ifade etmesi açısından yeterli. Bu tür kararları hukuk dışı tek taraflı kabul ediyoruz. (CHP'nin heyet göndermesi) Demek ki öyle bir ihtiyaç hissetmişler. Biz bilgilenme ve bilgilendirmeyi farklı şekillerde temin ediyoruz. Türkiye'ye şantaj gibi tavırların takınılmasının da kabul edilemez olduğunu söylüyoruz" açıklamasında bulundu.