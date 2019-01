AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Erzincan Adaylarını Tanıttı

Erzincan Binali Yıldırım, Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın katılımı ile 8 İlçe ve 6 Belde Belediye Başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan programda ilk olarak Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın mesajı okundu. Daha sonra açılış konuşması yapan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci; "Girdiğimiz 6 genel seçim, 3 yerel seçim ve 3 referandumdan başarı ile çıkmayı başardık. Bu gün yeni bir yerel seçimin arifesindeyiz. Bu seçimden de partimiz lider parti olarak çıkacak ve Ak Kadrolar ülkemizde yine başarı hikayeleri yazmaya devam edecek inşallah. Buna inancımız tamdır. Bu bir mücadeledir. Milli bir mücadele" diyerek konuşmasını sürdürdü.

Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; "Bu şehir bizi büyüttü biz de bu şehri büyütmeye and içtik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Binali Yıldırım'ın destekleri ile bu şehir için çok çalıştık. 17 yılda bu şehir için emek verdik alt yapı üst yapıda çok iyi yerlere geldik. Birçok eser şehrimize kazandırdık. Bu şehre hizmet konusunda çok borcum var. Şehri teslim edeceğimiz gençlerimize borcumuz var" diyerek sözlerini sürdürdü.

Ardından konuşan Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise açıklamasında; "31 Mart'ta ben demeden biz diyeceğiz. Türkiye düşmanlarına gönderme yapacağız. Bu dava Cemalettin Başsoy'un davası değil, bu dava Süleyman Karaman'ın davası değil, bu dava çocuklarımızın geleceğimizin davasıdır" diyerek sözlerini sürdürdü.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise açıklamasında; "Gerek Recep Tayyip Erdoğan gerekse sayın Binali Yıldırım her zaman bizim destekçimiz. Sayın Binali Yıldırım beyefendi nerde olursam olayım her zaman bir yanım Erzincan diyor sağolsun Varolsun. Başkan adaylarımız tanıtılıyor, sizler onları zaten siz tanıyorsunuz. Onların heyecanı sadece adaylık için değil yarının yeni Erzincan'ını marka şehirleri oluşturma ve marka ilçeler oluşturmak, onun için heyecanlılar" diyerek sözlerine devam etti.

Son olarak konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan konuşmasında; "Bu salonda ki kalabalık şunu gösteriyor, Erzincan'ın 31 Mart seçimlerine hazır olduğunu gösteriyor. Bu gün burada sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum, hepinizi saygı, sevgi muhabbetle selamlıyorum. Buraya Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları ile geldim. Yine Kayı'nın evladı Erzincan'ın evladı, Erzincan'ın medarı iftiharı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Binali Yıldırım beyefendinin selamlarını getirdim. 2002 yılından bu yana Türkiye'mizin gelişmesine kalkınmasına destek veren, milli iradenin her zaman yanında olan, her zaman dik durmamızı sağlayan, bu güne kadar parti teşkilatlarında görev almış tüm kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. 17 yılda neler yaptığımız sizler çok iyi biliyorsunuz. Sadece Erzincan'a yaptıklarımızı anlatmaya kalsak saatler yetmez. Cennet vatanımızın her bir yanını hizmet yağmuruna tuttuk gece gündüz çalıştık. İstanbul'da olan Erzincan'da da olacak dedik. Ankara'da olan Erzincan'da da olacak dedik ve şehirleri yeniden inşa ettik. Gözlerinizi kapatın düşünün 17 yıl önceki Erzincan nere şu an ki Erzincan nere" diyerek konuşmasına devam etti.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan tarafından 8 İlçe ve 6 Belde Belediye Başkan adaylarının isimleri açıklandı.

Lütfi Elvan, AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının Erzincan'da Cemalettin Başsoy, Çayırlı'da Atınç Bahadır, İliç'te Mustafa Gürbüz, Kemah'ta Osman Öner, Otlukbeli'de Vahdet Ercan, Refahiye'de Çakmak Paçacı, Tercan'da Lokman Gültekin ve Üzümlü'de Ahmet Sazlı olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'a Erzincan bakırı hediye etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi - ERZİNCAN

Kaynak: İHA