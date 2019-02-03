AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı'nın yerel seçim sürecinden sonrada devam ettirileceğini belirterek, "Masa başında kurulmuş bir ittifak olmayıp gönülleri birleştirdiğimiz ittifak olacağız. İnşallah 31 Mart gecesi ve sonraki süreçte bu birlikteliğimiz Türkiye ve mazlum ve mağdur coğrafyalardaki vatandaşlarımız için devam edecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, İzmit Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'na katılmak için Kocaeli'ye geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığında parti yönetimi ile bir araya gelerek 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için başarılar dileyen Sarıeroğlu, daha sonra İzmit Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Saıreroğlu'nun yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

"Türkiye ve mazlum ve mağdur coğrafyalardaki vatandaşlarımız için devam edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti'nin gönül belediyeciliğiyle tüm şehirlerde başarılı bir hizmet verdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Gönül belediyeciliği'anlayışıyla hizmet verecek olan 12 ilçe belediye başkan adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayımıza başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı olarak hem Adana'mızda hem Kocaeli'mizde hem de Türkiye'nin 81 ilinde tarih yazarak, 81 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı, geleceği için hayallerimizi ve hedeflerimizi birleştirip, masa başında kurulmuş bir ittifak olmayıp gönülleri birleştirdiğimiz ittifak olacağız. İnşallah 31 Mart gecesi ve sonraki süreçte bu birlikteliğimiz Türkiye ve mazlum ve mağdur coğrafyalardaki vatandaşlarımız için devam edecek" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin genelindeki kalkınma sürecinin yerelle bütünleşmesi için bu seçimler çok önemli"

Hükümet tarafından yapılan projelerin uygulanabilmesi için 31 Mart yerel seçim sonuçlarının önem arz ettiğini kaydeden Sarıeroğlu, "Bu seçim, tarihi bir seçim. AK Parti olarak biz her seçimi tarihi olarak görüyoruz. Ama bu seçimin tarihi olması Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin ilk yerel seçimi olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçerken büyük hayallerle, 'İnşallah Türkiye'yi çok güzel yerlere getireceğiz. Kısa sürede pratik politikalarla daha hızlı karar alarak tüm hayallerimize ulaşacağız' diyerek yola çıkmıştık. Bu bağlamda ulusal seviyede yapacağımız çalışmaların yerelde pekiştirilmesi amacında, Türkiye'nin genelindeki kalkınma sürecinin yerelle bütünleşmesi için bu seçimler çok önemli" ifadelerini kullandı.

"İnsanları huzurla yaşayabilecekleri bir şehre kavuşturduk"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, "2004 yılında burada belediye başkanı olduğumuzda nasıl bir belediye devralmıştık? İzmit'in 15 yıl önceki fotoğraflarına bakın. Ama bugün geldiğimiz nokta güzel bir İzmit, çok güzel bir Kocaeli. Köylerimizle birlikte şehrimizin tüm onurlu insanlarına yakışan bir şehir oluşturduk. Bir dostumuz geldiğinde çay içecek bir yere götüremezdik. Sahillerimiz perişan haldeydi. Sadece İzmit değil, tüm şehir böyleydi. 17 Ağustos depremini gördük. Daha büyük bir yıkımdı. Ama bundan dip diri bir şekilde çıkarak insanları huzurla yaşayabilecekleri bir şehre kavuşturduk" diye konuştu.

"Tüyü bitmemiş yetimin hakkını rantçılara kaptırmamak adına sizlere hizmet ettik"

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da, yaptıkları çalışmalar ile ilçenin gelişimine katkı sağladıklarını ve görevi mutlu bir şekilde devredecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Partimiz önemli bir seçim arifesinde. 2009 yılında yeni İzmit sloganı ile yola çıktığımız ve İzmit'te AK Belediyecilik adına arı gibi çalıştığımız 10 yılı geride bırakıyoruz. Sonuna yaklaşıyoruz ama yeni bir ak belediyecilik sayfası açmaya hazırlanıyoruz. Biz görevde olduğumuz sürede halkımızın hak ve hukukunu korumak üzere tüyü bitmemiş yetimin hakkını rantçılara kaptırmamak adına sizlere hizmet ettik" dedi.

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ise, İzmit Belediye başkanı olarak seçilmesi durumunda yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Gönül'ün konuşması sonrasında, toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA