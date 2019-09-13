AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan Davutoğlu'na: Biz bunları dikkate almadan önümüze bakıyoruz

13.09.2019 20:45

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MYK) sevk edildiği süreçte parti üyeliğinden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, "Biz bunlara bakmadan, çok fazla dikkate almadan önümüze bakıyoruz." açıklamasında bulundu.



Dikili'de düzenlenen Muhtarlar Buluşması programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, yerel seçim sonuçları ve partideki ihraç kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle