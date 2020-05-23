AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bayram mesajı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bayram mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dudaklarımızdan dökülen kelimelerle büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpmeye devam edeceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bayram mesajı Açıklaması
23.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:05

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dudaklarımızdan dökülen kelimelerle büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpmeye devam edeceğiz. Sosyal mesafe ve kısıtlar, iletişimin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, milletin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olması, sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulunan Yılmaz, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle farklı bir Ramazan Bayramı yaşıyoruz. İnsan hayatı ve sağlığı için evlerimizde geçireceğimiz bir bayram olacak. Ayrıca, böyle günlerde ayrı bir atmosferi olan Bingöl'den uzakta geçireceğim nadir bayramlardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

"Bayram evimize ve kalbimize sığar"

Salgınla mücadele kapsamındaki sınırlandırmalar nedeniyle bu bayramın evde gececeğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bayram evimize ve kalbimize sığar diyoruz. Bayramın neşesini ev ortamında yaşayacak ve çeşitli iletişim araçlarıyla da paylaşacağız inşallah. Dudaklarımızdan dökülen kelimelerle büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpmeye devam edeceğiz. Sosyal mesafe ve kısıtlar iletişimin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Gönüllerimiz bir olmaya devam edeceği gibi, bayram neşesini çeşitli kanallarla paylaşmayı ihmal etmeyeceğiz. Bu bayramda, fiziki mesafemizi onların iyiliği için korusak da aylardır sabırla evde zaman geçiren büyüklerimizi sormayı ve çocuklarımızı sevindirmeyi ihmal etmemeliyiz."

Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, başta sağlık çalışanları olmak üzere salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalara da şifa diledi,.

Yılmaz, salgına karşı sürdürülen başarılı mücadelenin bayram sonrası çok daha iyi noktalara ulaşması ve normalleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini temenni ederek, "Ülkemiz çok şükür huzur ve güven içinde bir bayrama giriyor. İçeride ve sınır ötesinde bayram gününde dahi huzurumuz için çalışan tüm güvenlik görevlilerimizin ve kamu hizmeti yürütenlerin de bayramını kutluyor, şehit yakınlarına ve gazilere özel olarak bayram tebriklerimi sunuyorum." diye konuştu.

Bayramda mazlum coğrafyaların, çatışma altında yaşayanları, yerinden yurdundan olmuşları, çeşitli sıkıntılar içinde olanların da unutulmamasını isteyen Yılmaz, Filistin, Suriye, Libya ve daha nice coğrafyada her şeye rağmen bayram neşesinin egemen olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, koronavirüs sonrası daha adaletli, insana ve tabiata daha fazla saygılı, barış ve huzur içinde bir dünya için çalışması gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dünya beşten büyüktür' sözü eskisinden de acil bir çağrı haline gelmiştir. Herkes güvende olmadan hiç kimsemin güvende olmayacağı bir anlayışla, küresel dayanışmayı artırmak ve insanlığı ortak sorunlar etrafında birleştirmek şarttır. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobia gibi en az koronavirüs kadar insanlığa zarar veren karanlık eğilimlere karşı insanlık olarak birleşmeliyiz. Çevreyle uyumlu bir kalkınma modelini hayata geçirirken, sosyal adaleti ve gelir dağılımını ihmal etmemeliyiz. Doymak bilmez egolarımızı değil, insanı ve tüm farklılıklarımızın üstünde olan insani kardeşliğimizi merkeze alan bir anlayışla geleceği inşa etmeliyiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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