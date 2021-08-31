AK Parti Eskişehir Kadın Kolları vatandaşlara aşure ikram etti
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AK Parti Eskişehir Kadın Kolları vatandaşlara aşure ikram etti

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları vatandaşlara aşure ikram etti
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve beraberindeki üyeler, vatandaşlara aşure ikram etti.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve beraberindeki üyeler, vatandaşlara aşure ikram etti.

Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Ünalır, aşurenin paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirterek, asırlardır süregelen bu gelenekle, sevinç ve tasaların paylaşılmaya devam edildiğini anlattı.

Muharrem ayının Hazreti Hüseyin'in uğrunda canını feda ettiği hak, adalet, rahmet, merhamet duygularının yeniden canlandırmak, Müslümanların kardeşlik ve beraberlik duygularının güçlenmesi için fırsat bilinmesi gerektiğini ifade eden Ünalır, "Bu vesileyle Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, halkımızın ve tüm İslam aleminin muharrem ayını kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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