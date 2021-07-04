AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mahmudiye ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Çalışkan'a ziyaretlerinde, AK Parti İlçe Başkanı Murat Uçarer, İl yönetim kurulu üyeleri ile partililer eşlik etti.

Eskişehir Mahmudiyeliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Ormantepe mesire alanında düzenlenen şenliğe katılan Çalışkan, ardından ilçe merkezinde esnafla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, "İlçe ziyaretlerimize tam gaz devam ediyoruz. Kırsal ilçelerde ikamet eden hemşehrilerimizin sorunlarını bizzat dinliyor, notlarımızı alarak çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Mahmudiyemizi inşallah ilk seçimde tekrardan AK belediyeciliğe kavuşturmaya kararlıyız. Çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam ederek sahada basmadık yer bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar