AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mahmudiye ilçesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mahmudiye ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mahmudiye ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Çalışkan'a ziyaretlerinde, AK Parti İlçe Başkanı Murat Uçarer, İl yönetim kurulu üyeleri ile partililer eşlik etti.

Eskişehir Mahmudiyeliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Ormantepe mesire alanında düzenlenen şenliğe katılan Çalışkan, ardından ilçe merkezinde esnafla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, "İlçe ziyaretlerimize tam gaz devam ediyoruz. Kırsal ilçelerde ikamet eden hemşehrilerimizin sorunlarını bizzat dinliyor, notlarımızı alarak çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Mahmudiyemizi inşallah ilk seçimde tekrardan AK belediyeciliğe kavuşturmaya kararlıyız. Çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam ederek sahada basmadık yer bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu devam ediyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu devam ediyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Şevval Şahin Civan Canova Çağla Altunkaya Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mahmudiye ilçesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 14:05:29. #1.15#

title