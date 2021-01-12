AK Parti Ergani 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Ergani İlçe Teşkilatının 7. Olağan Kongresi yapıldı.

AK Parti Ergani 7. Olağan İlçe Kongresi salgın kuralları çerçevesinde Ergani Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, milletvekillerinin yaptığı konuşmanın ardından seçim kurulu tarafından kurulan sandıkla seçime geçildi.

Mevcut Başkan Fırat Dolu ve Ahmet Çiçek'nin iki liste halinde katıldığı kongrede, 350 oy kullanıldı. Dolu 350 oy alırken, Ahmet Çiçek'in ise divana verdiği eksik evraklarından dolayı adaylığı kabul edilmedi.

Dolu, kendine destek veren herkese teşekkür ederek, bu güvene layık olmaya çalışacağını ifade etti.

Dolu, şöyle konuştu:

"Bizim kongrelerimiz, Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın gösterdiği hedefe layık bir şekilde birlik ve beraberlik içinde gerçekleşmektedir. Milletimizden kopmadan, kibir ve gururdan uzak, milletin sorunları ile dertlenerek onların sorunlarına çözüm üreterek teşkilatçılık yapmaktayız. Yeniden yapılanan ilçe teşkilatlarımız bu çerçevede önemli görevler üstlenmektedir."

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar