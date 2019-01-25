AK Parti'den Aday Adayı Olan Eski Kaymakamdan CHP ile Görüştüğü İddialarına Açıklama

AK Parti İzmir'de belediye başkanlığı için aday adayı olan ancak parti tarafından aday gösterilmeyen eski Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, CHP'den aday olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "AK Parti'de saha çalışmalarında bulunmaktayım. Benim CHP'den veya başka bir partiden aday olmak gibi bir niyetim olmadığı gibi CHP'den de bir teklif gelmemiştir" dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kaymakamlık yapan Mehmet Sadık Tunç, 31 Mart 219 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklamıştı. AK Parti tarafından aday gösterilmeyen Mehmet Sadık Tunç'un ismi bu kez CHP ile anılırken, Mehmet Sadık Tunç'un, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı ziyaret ettiği iddia edildi.

AK Parti'den aday adayı olan eski Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, yaptığı açıklamada AK Parti ile saha çalışmalarına devam ettiğini ve CHP'den adaylık teklifi almadığını belirtti.

Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı olmak için 15 Kasım tarihinde görevimden istifa etmiştim. Yaşanan gelişmeler sonucu partimiz Bilal Doğan Bey'i aday göstermeyi uygun gördü. Kamuoyunda dünden beri benim CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Tuncay Özkan Bey ile aday olmak veya bir başka adaya destek olmak amacıyla görüştüğüm iddia edilmektedir.

Görev yaptığım süre içerisinde değişik partilerden teklif aldığım doğrudur. 5 Ocak'ta AK Parti adaylarını açıkladıktan sonra Sayın Nihat Zeybekci ve İl Başkanımız Sayın Aydın Şengül ile görüşüp 31 Mart'a kadar görevime dönmeyeceğimi ve seçim çalışmalarına destek vermek istediğimi kendilerine ifade ettim. Bu doğrultuda da günlerdir İzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı ile saha çalışmalarında bulunmaktayım.

Bulunduğumuz süreçte benim CHP'den veya başka bir partiden aday olmak gibi bir niyetim olmadığı gibi CHP'den de bir teklif gelmemiştir. Ayrıca CHP dahil herhangi bir partinin adayının kimin olması ile ilgili bir faaliyetim söz konusu değildir. Bu yüzden basında yer alan iddiaların hiç birisi doğru değildir." - İZMİR

Kaynak: İHA