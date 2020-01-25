AK Parti Batman Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Haberler » Güncel » AK Parti Batman Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Haber

AK Parti Batman Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Batman Daraltılmış Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

25.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:20
AK Parti Batman Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Daraltılmış Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.


Parti binasında yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif , Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül, Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve partililer katıldı.


Başkan Gür, AK Parti'nin 2023 hedefine başarıyla ulaşması için kenetlenerek çalışmalara devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Davamız da, sorumluluğumuz da çok büyük. Durmadan, yorulmadan yola devam edeceğiz. Bizler AK Parti Batman teşkilatı olarak bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiç bir engel, elde edemeyeceğimiz zafer yok." dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler