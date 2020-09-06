AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz'dan 7 Eylül mesajı AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 7 Eylül Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz mesajında şu ifadelere yer verdi; "Milli Mücadele meşalesinin ilk yakıldığı Efeler diyarı Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşımızda ülkemizin her köşesinde gösterilen mücadelelerle parlak zaferler elde edilmiş ve milletimiz tarihin içinden bugünlere güçlü bir şekilde gelmiştir. 98 yıl önce şehrimizi işgal eden Yunanlılar, Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Kel Mehmet Efe, Söke'li Cafer Efe gibi nice yiğitlerimiz ile birlikte kahraman Türk ordumuzun yazdığı destan ile topraklarımızdan temizlenmiştir. Kurtuluş destanımızda atalarımızın gösterdikleri vatanperverlik, büyük bir onur payesi olarak tarihteki yerini almıştır. Bize düşen ecdadımızın bu onurlu mücadelesini unutmamak, onları yad etmek ve emanetine sahip çıkmaktır. Bilindiği üzere Ege ve Akdeniz'de Yunanistan kendince bir gerginlik yaratma gayretinde. Bölgede söz sahibi olan biziz ve haklı mücadelemizi veriyoruz. Bakınız, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatını başlattık. Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekatı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde, Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra ediliyor. Ülkemizin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı tatbikat planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Kendileri bilir... Söz konusu bağımsızlık ve vatan savunması olduğunda Türk'lerin neler yapabileceklerini en iyi onlar bilirler. Bu düşüncelerle, Efeler Diyarı Aydın'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü büyük bir onur ve sevinçle kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA