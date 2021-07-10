AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, İncirliova'yı ziyaret etti
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AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, İncirliova'yı ziyaret etti

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, İncirliova'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İncirliova ilçesinde Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İncirliova ilçesinde Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Savaş, hükümetin ilçeye kazandırdığı projeler üzerine değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Sonraki süreçte de vatandaşa dokunacak türden projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Savaş, ilçede yüzde 50'ye yakın konutun doğalgaza kavuştuğunu kaydetti.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ile MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu'nun da hazır bulunduğu program esnaf ziyaretiyle sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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