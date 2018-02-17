Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere musafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır." dedi.

Erdoğan, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, karnından konuşanlardan ve lafı eğip bükenlerden olmayacaklarını belirterek, "dost acı söyler" prensibince doğru bildiklerini daima muhataplarına ifade ettiklerini söyledi.

Her zaman açık sözlü olduklarını ve açık sözlü olunmasını istediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte ve kimi konularda, halen İran, Irak, Rusya, Yunanistan, Amerika, Avrupa ülkeleri ile çeşitli anlaşmazlıklarımız, çeşitli görüş ayrılıklarımız olmuştur. Ne zaman bunları Allah'ın insanlara en büyük lütfu olan akılla, diyalogla, konuşmayla çözdüysek hepimiz kazandık. Ne zaman bu meseleler siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde çatışmaya yol açtıysa hep birlikte bedel ödedik. Hele hele konu çok daha ciddi çatışma alanlarına taşındığında bunun bedeli gelecek nesillere sari şekilde işte görüyorsunuz açık olarak ortaya çıkıyor."

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemindeki acılar ve kayıplar ile edinilen tecrübeleri unutmadıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Lozan'daki kazanımlarımızı unutmadığımız gibi kayıplarımızı da unutmadık. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası toplumla bütünleşme yolunda attığımız adımları unutmadığımız gibi bizi önce oyalayan ve sonra dışlayan sinsilikleri de unutmadık. Bugün de yürüttüğümüz mücadelede bize verilen destekleri olduğu gibi yapılan gizli, açık ihanetleri, söylenen yalanları, sergilenen riyakarlıkları da elbette unutmayacağız."

Devletler arasındaki ilişkilerin mutlak dostluk veya mutlak düşmanlık değil ortak çıkarlar üzerine bina edilmesi gerektiği gerçeğinden hareket ettiklerinin altını çizen Erdoğan, "Bizimle ortak bir geleceğe yürümek isteyenlere musafaha için ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk olup, tokat olup inmesi kaçınılmazdır." dedi.

"Güçlü Türkiye'yi inşa etme zamanıdır"

Konuşması sırasında Köroğlu'nun, "Daima böyledir dünyanın işi, kişi ettiğini bulur demişler, istersen eylik et istersen kemlik, ettiğin başına gelir demişler" dizelerini okuyan Erdoğan, "Evet, herkes ettiğini bulacaktır." diye konuştu.

Hep iyilik ettiklerini ve iyilik peşinde koştuklarını belirten Erdoğan, "Kendimizle birlikte tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin, cümle insanlığın iyiliğini istedik. Biz Rabbimizden bunun ecrini umuyor, diliyoruz. Bize tuzak kuranların da kendi tuzaklarına düşeceklerine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"İyi niyetli olmak 'hazırlıksız olmak' demek değildir. En iyisini umacak ama en kötüsüne hazırlıklı olacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, geçen 15 yılda yapılanları daha önceki dönemlerin eksiklerinin telafisi olarak gördüklerini söyledi.

Temel altyapı hizmetlerinin tam olarak verilemediği bir ülkenin geleceği için büyük vizyonlar ortaya koymasını hayal olarak niteleyen Erdoğan, Türkiye'nin bu kritik noktayı aşmasını sağladıklarına inandığını kaydetti. Erdoğan, "Şimdi elimizdeki bu büyük imkanın üzerinde asıl özlediğimiz, asıl hedeflediğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme zamanıdır." dedi.

"Silahsız, silahlı İHA'larını uçuran bir Türkiye var"

Erdoğan, 2023 hedeflerinin, büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk durağı olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş, savunma sanayisi başta olmak üzere stratejik tüm üretimlerini kendisi yapabilir duruma gelmiş Türkiye'nin önünde yepyeni bir ufuk açıldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda hamdolsun artık kendi silahsız, silahlı insansız hava araçlarını uçuran bir Türkiye var. Biz bunları istediğimiz zaman, 'Kongre izin vermiyor' deyip bizi kapıdan gönderenleri biz unutmuyoruz. Artık zırhlı taşıyıcılarını üreten bir Türkiye var, artık tankını üreten bir Türkiye var, artık yerli tüfeklerini üreten bir Türkiye var, mühimmatını üreten bir Türkiye var. Daha ileri olacak. Çünkü biz şu anda sadece 2023'e değil, 2023'in ardından 2053 ufkuna yürüyoruz. Biz göremeyeceğiz, 2071 ufkunun temellerini atıyoruz. Nasıl İstanbul'un fethiyle sadece kendimiz değil, tüm insanlığı yeni bir çağa soktuysak inşallah 2053'te öyle bir atılımı gerçekleştireceğiz. Nasıl Malazgirt'te kapılarını açtığımız Anadolu'yu bin yıldır yurdumuz olarak sahiplendik ve koruduysak inşallah 2071'de bu gücümüzü tüm gönül coğrafyamızı kucaklayacak şekilde genişleteceğiz."

"Rabiamızla cevabı vereceğiz"

Bunun için herkesin "tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet" ilkesine sıkı sıkıya sarılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Roman'ı ve Arnavut'u ile 81 milyonun tek millet olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadıklarının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Öyle paralel devletmiş, yamuk devletmiş, şuymuş, buymuş tanımıyoruz. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bitti. Bu 4 ilkeden taviz vermezsek hedeflerimize ulaşırız. Şayet bu bütünlüğü koruyamazsak şu anda çevremizde gördüğümüz kötü örneklerden daha beter duruma düşeriz. Öyleyse ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ekonomimizi çökertmeye yönelik olanlara Rabiamızla cevabı vereceğiz."

"Adam bilir adam kıymeti, sarraf bilir altın kıymeti." atasözünü hatırlatan Erdoğan, "Bu şehrin insanları, insanların kıymetini bilir." dedi.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir imtihan olarak gördüğü 2019 seçimlerinde de Afyonkarahisar'a güvendiğini söyleyen Erdoğan, konuşmasının sonunda şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek partilileri Fatiha okumaya davet etti.

Notlar

Kongrenin gerçekleştiği salonda, "Afyonkarahisar tarih yazmaya 2019'da hazır", "Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara", "Huzur içinde yat Tenzile anne, ümmet evladına, evladın bize emanet" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Erdoğan'ın konuşması sırasında tribünde, Türkiye haritası üzerinde kök salmış zeytin ağacı ve "Ölü dünya dirilmeyi bekliyor" ifadesinin yer aldığı koreografiler yapıldı.

Kongreye, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mahir Ünal, Öznur Çalık ve Harun Karaca, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da katıldı.

(Bitti)