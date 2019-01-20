AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı - Isparta

AK Parti MKYK Üyesi Tuğba Işık Ercan, "Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin gereklilikleri neydi? Çevreyi koruyan, değer, kültür ve sanat üreten, dünya şehirleriyle yarışan ve aynı zamanda tarihimizi yaşatan şehirler. İşte tüm bu şehirleri gerçekleştirmek için başkan adaylarımıza destek olacağız." dedi.

Ercan, partisinin Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen Isparta il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında "Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğini" hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıttığını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinde, kaynak tüketen değil kaynak üreten, hırsla değil azimle çalışan, insanı hor gören değil, insanı baş tacı kılan, gönüllere dokunan bir belediyecilik anlayışının bulunduğunu ifade eden Ercan, 2002 yılından itibaren Türkiye'nin, yerel yönetimlerde AK Parti hizmetleriyle tanıştığını kaydetti.

Ercan, şöyle devam etti:

"Üniversiteden sonra uzunca süre Amerika'da eğitimini tamamlayan bir kardeşiniz olarak o yıllarda 'yarabbim bu yollar, şu köprüler bizim ülkemizde de olacak mı?' diyordum. Şu anda görüyorum ki ülkemizin her yerinde yollarımız, köprülerimiz ve icraatlarımız tek tek gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam edilecek. 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimleri adeta genel seçimler gibi geçti. 2004 yılında 'yerel kalkınma başlıyor' dedik ve kalkındırmaya yerelden devam ettik. 2009'da 'işimiz hizmet gücümüz millet' dedik. 2014 yılında 'daima millet, daima hizmet' dedik. Artık tevazu, samimiyet ve gayret ile 'önce millet önce memleket' diyeceğiz. AK Parti'miz bir yandan icraatlarını gerçekleştirirken vesayet odakları da bir yandan boş durmuyordu. Bunlar darbe girişimleri dahil olmak üzere çıkarmış olduğu türlü engellerle mücadele ederken diğer yandan biz de 'halka hizmet Hakk'a hizmet' düsturuyla çalışmaya tüm gayretimizle devam ediyorduk."

"Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz"

Hiçbir zaman hizmetleri aksatmadıklarını dile getiren Ercan, "Başımıza 15 Temmuz hain FETÖ darbesi hasıl oldu ama milletimiz, sağduyusuyla ortaya çıktı. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlayışıyla ben Cumhurbaşkanımın arkasındayım' dedi ve Cumhur İttifakımız, rabiamızla birlikte 2023 vizyonunu uygulamaya devam ediyoruz. Isparta gerçekten kendi yüreğini anlayan, kendi gönlünden çıkarılan güzel adaylarımızı ortaya koydu. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin gereklilikleri neydi? Çevreyi koruyan, değer, kültür ve sanat üreten, dünya şehirleriyle yarışan ve aynı zamanda tarihimizi yaşatan şehirler. İşte tüm bu şehirleri gerçekleştirmek için başkan adaylarımıza destek olacağız." şeklinde konuştu.

"Samimi olcağız"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise AK Parti'nin gönüllerin partisi olduğunu, milletin desteğiyle var olduklarını vurguladı.

Sahaya çıktıklarında yapmaları gereken şeyin milletle kucaklaşmak olduğuna değinen Bilgiç, "Hangi parti ve ideolojiden olduğuna bakmadan tek tek zillerine basmalıyız. Bu samimiyet gerektiren bir şey. İnsanların aklıyla oynamadan, ayağı yere sağlam basan, gerçekleştirebileceğimiz projelerle vatandaşımızın karşısına çıkmamız gerekiyor. Hayal, yalan ve olmayacak işleri sahada söyleyip milletin aklıyla alay etmenin kimseye faydası yoktur. Samimi olcağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'in yanı sıra 12 ilçe ve 10 beldenin belediye başkan adayları salondakilere tanıtıldı.

Kaynak: AA