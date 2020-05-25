Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri şehit yakınları ve gazileri bayramda yalnız... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelindeki 16 bin 300 şehit yakınını ve gaziyi ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelindeki 16 bin 300 şehit yakınını ve gaziyi ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 il müdürlüğü aracılığıyla bayramda da şehit yakınları ve gaziler yalnız bırakılmadı.

Bu kapsamda Bakanlık ekiplerince Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 16 bin 300 şehit yakınına ve gaziye ziyarette bulunuldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine dikkat edilerek yapılan ev ziyaretlerinde duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri ve gazilere ziyaretlerde küçük hatıralar ve plaketler de verildi.

Bayramda şehitlikleri ziyaret etmek isteyen şehit yakınlarına da destek olan Bakanlık ekipleri, vatandaşlara bu ziyaretleri sırasında eşlik etti.

Bu çerçevede Trabzon'da 3 yıl önce teröristlerin erzak çaldığını ihbar ederek, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi şehit ailelerine verilen izni kullanarak oğlunun mezarını ziyaret etti. Bakanlık ekipleri de Ayşe Bülbül'ün bu ziyaretine eşlik etti.

İl müdürlüklerince şehit yakınları ve gazilere yönelik ziyaretler bayram süresince devam edecek.

Kaynak: AA