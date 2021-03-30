AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) gerçekleştirilen "Temel Dağcılık Eğitim Kampı ve Zirve Tırmanışı" kursu başladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) gerçekleştirilen "Temel Dağcılık Eğitim Kampı ve Zirve Tırmanışı" kursu başladı.

Kursiyerler, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Büyük Ağrı Dağı'nda rehberlik yapmak için ilk aşama olan temel dağcılık eğitimini yoğun bir tempoda sürdürüyor. AİÇÜ tarafından verilen ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Temel Dağcılık Eğitim Kampı ve Zirve Tırmanışı" eğitimi üç aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı M. Fatih Karaoğlan'ın koordinasyonunda Sağlık İl Müdürlüğü personellerince verilen ilk yardım eğitimi sonrası Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı Dağcılık Teknik Direktörü Mehmet Çağlayan ile Dağcılık Antrenörleri Şahap Eryılmaz ve Mehmet Hakkı Oğur tarafından verilen yaz ve kış temel dağcılık eğitiminde dağcılık, rehberlik, yürüyüş liderliği ve zirve tırmanışlarında dikkat edilmesi gerekenler anlatılıyor. 16 günü kapsayan eğitimleri başarıyla tamamlayacak sporculara, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından onaylı Temel Dağcılık Lisansı verilecek.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, proje kapsamında verilen eğitimler sonrası yeniden tırmanışa ve doğa turizmine açılan 5137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek noktası olan Büyük Ağrı Dağı'nın yanı sıra Tendürek, Süphan ve Kösedağ gibi doğa turizminin gözdesi dağların yer aldığı kentte ihtiyaç duyulan profesyonel dağcıların yetişmesi noktasında temel oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. - AĞRI

AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor
AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor
AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor
AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor
AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ezgi Mola Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AİÇÜ'de Ağrı Dağı'nda rehberlik yapacaklar için temel dağcılık eğitimi veriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:18:28. #1.16#
title