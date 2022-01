Ahu Turanlı kimdir? Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Yeniçağ'da yer alan habere göre Fatma Girik, mirasının büyük bir kısmını kardeşi Müyesser Turan'ın özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan kızı Ahu Turanlı'ya bırakacak. Peki, Ahu Turanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı'nın hayatı ve biyografisi!

FATMA GİRİK MAL VARLIĞINI KİME BIRAKTI?

6 aydır sağlık sorunları yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre Fatma Girik, mirasının büyük bir kısmını kardeşi Müyesser Turan'ın özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan kızı Ahu Turanlı'ya bırakacak. Usta sanatçı mirasının bir payını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'nda koruyucu anne olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu'ya ayırdı.

AHU TURANLI KİMDİR?

Ahu Turanlı, Fatma Girik'in manevi kızıdır. Ek olarak Ahu Turanlı, Fatma Girik'in öz yeğenidir. Ahu Turanlı, Fatma Girik'in kardeşi Müyesser Turan'ın kızıdır. Fatma Girik'in son anlarında yanında bulunan kişinin Ahu Turanlı olduğu bilinmektedir. Yeniçağ'da yer alan habere göre Fatma Girik mirasının büyük bir bölümünü hem yeğeni hem de manevi kızı olan Ahu Turanlı'ya bırakmıştır.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik (12 Aralık 1942, İstanbul - 24 Ocak 2022, İstanbul), Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve siyasetçi.

Hayatı ve Kariyeri:

12 Aralık 1942 tarihinde Hayri ve Münevver Girik'in üç çocuğundan biri olarak İstanbul'da Sultanahmet semtinde doğdu ve burada büyüdü. Babası dalgıç, annesi ev hanımıydı. İstanbul Kız Lisesi'ni (modern Cağaloğlu Anadolu Lisesi) bitirdi. Bu dönemde annesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başladı. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Bu filmin ardından birkaç yapımda daha oynadı. Memduh Ün'ün yönetmenliğinde 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'de oynadı. Girik, 180'den fazla filmde rol aldı.

Şişli Belediye Başkanlığı:

Girik, 1989 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den Şişli Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçimleri kazandı. Deniz Baykal'a destek veren Girik, CHP'nin tekrar açılmasından sonra SHP'den istifa etti. Ancak Girik'in 1993'te CHP'ye girmeyeceği ve politikadan çekilerek sanata yöneleceği duyuruldu. Girik, 1994 yerel seçimlerine kadar görevini devam ettirdi. 1993 yılında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

Sonraki yılları:

1995 yılında bir dizi için intihar canlandırması yaptığı sırada dublör kullanmayan Girik binanın ikinci katından düştü ve omurgasından yaralandı. 1999'da CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday oldu, ancak CHP'nin Şişli eski İlçe Başkanı Dursun Çaltı'nın kendi başkanlık girişimlerini sabote ettiğini öne sürerek adaylıktan istifa etti.

2000'lerin başında Girik Bodrum'un Torba mahallesine yerleşti. 2017 yılında kalça ekleminde saptanan bir dejenerasyon sonucunda yaşadığı ağrılar nedeniyle kalça protezi ameliyatına girdi. 2019'da yaşadığı düşme nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2021 yılında Girik sağlık durumunun iyi olmadığını, yardım olmadan yürüyemediğini, tansiyon problemlerinin olduğunu ve beyin ameliyatı geçirmiş olduğunu açıkladı.

Vefatı:

Girik, 24 Ocak 2022'de tedavi gördüğü özel hastanede COVID-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti.

Özel Hayatı:

Girik, Türk yönetmen, yapımcı, oyuncu ve senarist Memduh Ün ile hayatı boyunca süren bir ilişki yaşadı. Ün, Girik ile Girik 13-14 yaşlarındayken tanıştı ve 1958 yapımı Murada Ereceğiz filminin setinde ilişkilerinin temeli atıldı. 1959'da birlikte olmaya başladıkları sırada Girik 16, Ün 38 yaşındaydı. Ün, 1949'dan beri Cahide Şen ile evliydi ve Girik ile evlenmedi. 1985 yılında Girik bir gazeteye verdiği röportajda ilişkilerine değinerek "Nikahsız aşkın daha uzun ömürlü olduğunu Memduh'la kanıtladık. Başarılarım aşkımın meyvasıdır." açıklamasında bulundu. Girik ayrıca Durul Gence ile 1960'ların sonunda kısa bir nişanlılık yaşadı.

Girik'in 12 yaşındayken evlat edinmiş olduğu Ahu Karabacak adlı bir kızı vardır.

Kazandığı Ödüller:

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu

3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu

35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü

