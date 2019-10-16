Ahmet Nur Çebi: "Hakkımı helal etmiyorum"

16.10.2019 12:50

Beşiktaş'ın 20 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'a hakkını helal etmediğini söyledi.

Çengelköy'de bir restoranda basın mensuplarıyla buluşan Çebi, "Ben Şenol hocayla ekip değilmişim. Bana abi diyen, kendisine 6,5 yıl hizmet etmiş ikinci başkanı için söylenecek şey değildi ama sürekli ben diyen birisinden biz demeyi beklemek yanlıştı. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Şampiyonluklarda geçen emeklerimi, oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkımı helal etmiyorum." diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, yedi senede çok üzüldüğü olaylar yaşadığını anlatarak, "Yedi senede çektiklerim ve kulüpten ayrıldıktan sonraki 1 senede yaşadıklarım içimi yaktı. Çok üzüldüğüm olaylar yaşadım. Başkanın abi dediği biriyim bir telefon, bir bayram mesajı göndermedi. Stada bile davet edilmedim. Bunun nedenini bilmiyorum. Bilsem rahatlayacağım. Pusucular kim. Etrafımdaki bazı arkadaşlarımın bana saygısız tutumlarına, bana mobbing uygulanırken sessiz kalan bir başkanla 7 sene abi-kardeş ilişkisi yaşadım. Kırgınım ama geri gelip Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Adalı'yı aynı düzenin devamı olarak görüyorum"

Siyah-beyazlı kulübün 19 yıldır aynı mantıkta insanlar tarafından yönetildiğini kaydeden Çebi, "19 yıldır birileri görevi bırakıyor ve aynı mantıkta olan birileri bu göreve devam ediyor. Bizim dönemimizdeki başkanlığın da böyle olduğunu hissetmiş oluyorum. Adalı'yı aynı düzenin devamı olarak görüyorum. Yeni bir kongre yeni bir düzen ve devrim için gelmeyi planlıyorum. Mücadele etme isteğim ve hırsım var. Kulübümüzde çalışan bazı insanları maalesef kendilerine göre aday tespit edip, destekleme kararı alması ve bunu hoş olmayan şekilde icra etmiş olması hırsımı arttırıyor. Bu tür tavır ve davranışların beni daha çok istekli hale getirdiğini söylemeliyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Camiaya pembe yalan söylemeyeceğim"

Ahmet Nur Çebi, başkan adaylarının sözlerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Adalı'nın dernek ziyaretlerinde hakkımda söylediği şeyleri duyuyorum. Yarın başkan olduğumda bana başkanım diye hitap etmek zorunda kalacak. Ben de ona başkanım diyeceğim. Hırslarımızla hareket etmeyeceğiz, camiaya pembe yalan söylemeyeceğim, şeffaf olacağım. Bu camianın 1 kuruşu için 1 saat değil 1 ay düşünerek karar vereceğim." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'a devrim yapmak için gelmek istediğini söyleyen Çebi, şöyle devam etti:

"Seçim süresince herkesin değişik uygulaması olmuştur. Dernekler ve taraftarlarla buluşmaya İstanbul'da çalışıyorum ama Anadolu'ya gidemedim. Ayın 20'sinde herkesin gelip oy kullanmasını rica ediyorum. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar var ifadeleri yıllardır süre geliyor. Bunu Beşiktaş'a yakıştırmıyorum. Bizde böyle bir şey yok. Blok oylar var ise gelin bunları bir şekilde halledip çözelim. Bu seçim öyle bir seçim olacak."

"Kötü bir durum varsa bunların hesabını vermeye hazırım"

Çebi, icra kurulu başkanı olmasına rağmen bazı kararların kendisine sorulmadan aldığının altını çizerek, şu görüşleri paylaştı:

"Beşiktaş'ta bütün kararları başkan alır. Bugüne kadar başkan bunu ifade etmiştir. Başkanım her şeyden sorumluyum, haberim olmadan kuş uçmaz ifadeleri var ama ikinci başkanın haberi olmadan kuş uçar. Son zamanlarda söylenen paralar nerede ifadelerinin benim tarafımdan dizayn ettirildiği söyleniyor. Taraftarı seviyorum ama onlarla hep mesafeli oldum. Hepsinin yüzünü hatırlıyorum ama isimlerini ve telefonları bilmiyorum. İcra kurulu başkanıydım. Ama nasıl bir icra kurulu başkanı olduğumu ayrıldıktan sonra birçok şeyin icra kurulundan geçmeden icra edildiğini gördüm. Bunların pozitif tarafları da negatif tarafları da olmuştur. Fikret Orman'ın bana verdiği görevleri Beşiktaş sevgimle ve ona olan saygımla icra etmişimdir. Deniz Atalay'ın 'Ahmet Nur Çebi'ye sorsunlar' lafını gelsinler bana sorsunlar. Ben transferde görev yapmadım, Futbol AŞ'de görev yapmadım. Zor görevler yaptım ve bana bu görevi veren Orman'a yine de teşekkür ediyorum. 6,5 yılın içerisi başarılarla dolu. Beraber çalıştığım arkadaşlarımla birlikte biz yaptık bunları. Önüme çıkacak olan kötü bir durum varsa bunların hesabını vermeye hazırım. Vicdanım çok rahat. Oluşan borçların benim dönemimde olduğunu idda eden adaylar var. Hatta birisi beni 3 milyar lira borç takarak gittiğimi söylemiş."

"Vazifem yozlaşmaya başlayan değerleri bu kuruma geri getirmek"

Beşiktaş'ın değerlerinin yozlaştırıldığını savunan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci vazifem yozlaşmaya başlayan değerleri bu kuruma geri getirmek. Unutturulmaya çalışılan değerlerimiz var. Biz bir değerler manzumesine aşık olduk. Bunları sahiplenmeyen başkanlarla beraberiz bir süredir. Gelir gider dengesini pozitife çevirmek için geleceğim. Her türlü Beşiktaş'la ilgili acı reçeteleri genel kurulla konuşacağım. Bu yolda yalnız yürümek istemediğimi, yanımda olacakların destek olmalarını rica ediyorum."

"Ekibimin sorumluluğunu taşımaya hazırım"

Ahmet Nur Çebi, görev süresi dolana kadar borçları aşağı indirmeye gayret edeceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kendime göre güçlü yönetim kuruyorum. Ekibimin sorumluluğunu taşımaya hazırım. Niyetim görev sürem dolana kadar borçları aşağı eğilmiş, faiz giderleri azaltılmış bir Beşiktaş. Futbol ve altyapı stratejilerim var. Acı çekeceğiz, hep beraber çekeceğiz. Yangını söndürmek niyetiyle geliyorum. Çok sevdiğim değerli camianın etik değerlerini kaybetmeye başlamasının mahvımıza sebep olacağın görüyorum. Ekonomiyi hallederiz. Kaybolmaya başlayan değerlerimizi ayakta tutmak için gelmek istiyorum. Allah hep iyilerin yanında olur, kötülerin yanında olmaz."

"10 yılı baştan aşağı denetlemek için baskı yapacağım"

Başkan olması halinde son 10 yılın denetleneceğini aktaran Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Serdal Adalı 7 yılı denetleyeceğini söylüyor. Bunu 10 yıla çıkaralım. 10 yılı denetlemeyi denetim kurulundan talep edeceğim. Yönetim kurulunun yönetme yetkisi vardır. Denetlemeyi denetleme kurulu yapar. Camianın böyle bir talebi olduğunu bunun için bütçe ayırabileceğimizi, destek vereceğimizi beyan edeceğiz. Bakalım ne cevap gelecek. Kendi dönemimin incelenmesini canı gönülden istiyorum. Bu benim için ayrı bir öneme sahip. 10 yılı baştan aşağı denetlemek için baskı yapacağım. Yapmıyorsa da gereğini ben yapacağım."

Çebi, Beşiktaş'ı genel kurulla birlikte yönetmek istediğini dile getirerek, "Bütün Beşiktaşlıların Beşiktaş'ın içinde olmasını çok istiyorum. Borçlarla ilgili genel kurul önüne gelip alternatifleri soracağız. Ben genel kurulsuz yürümeyi düşünmüyorum. Tüzüğe Beşiktaş'ı başkan idare eder ancak yetkilerini yönetimle paylaşır diye madde eklemeyi düşünüyorum. Taahhüt, borç gibi kararlar yönetim kurulu çokluğuyla icra edilir maddesi eklenir. Başkan-CEO ilişkisiyle yürüyen işlerin Beşiktaş'a fayda getirmeyeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Benim içim çok dertli"

İçinin çok dertli olduğunu söyleyen Çebi, "Adaletin olmadığı yerde huzur, huzurun olmadığı yerde başarı olmaz. Benimle ilgili yalan yanlış ifadelerde bulunan birinin disipline verilmesini başkan önerdi. Başkana yanlış ifadelerde bulunan genç bir çocuk vardı. Başkana hakaret eden kişinin ihracına, bana iftira atanın suçu olmadığına karar verdi disiplin kurulu. Biz bunları yaşadık. Benim içim çok dertli." yorumunu yaptı.

Başkan adayı Çebi, göreve ilk geldiğinde de kulübün ekonomik durumunun aynı olduğunu belirterek, "Yedi sene evvel de geldiğimde kulüp bugünkü kadar sıkıntıdaydı. Kasaba, manava gidip tek tek konuştuğumu hiç unutmuyorum. İstekli ve arzuluyum. İlk icraat, genel kurula yetki almak için gideceğim. Tüzükte değişiklikler istiyorum. UEFA ile ilgili gidip gitmeme sorunlarımız var onları çözmeye çalışacağız. Bu kulübü sanki bu hale ben getirdim, sanki biz geldiğimizde 0 borç vardı. Kendisine değer verdiğim saygı duyduğum hizmet ettiğim arkadaşların bana yaptıklarına hakkımı helal etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların başkan ve yöneticilere saygısız ifadeler kullanmaması gerektiğine değinen Çebi, "Takımı motive edecek tezahürat yapsınlar. Yöneticilere ne kadar kızgın olurlarsa olsunlar kendilerini frenlesinler. Beşiktaş'ı üzmesinler. Beşiktaş'ı terk etmesinler. Camiamıza yakışmayan şeyler yapmasınlar." dedi.

"Abdullah Avcı'nın kötü hoca olduğuna inanmıyorum"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın başarılı bir teknik adam olduğun kaydeden Çebi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Abdullah Avcı'nın kötü hoca olduğuna inanmıyorum. Hoca ile devam etmeyi düşünüyorum. Hoca bu işi götüremeyeceğini görürse kendisine düşeni zaten yapacaktır. Vereceğimiz enerjiyle takımın daha iyi olacağını hissediyorum. Ocak ayında takımın nereye geldiğini göreceğiz. Hocanın faydalı olacağına inanıyorum. Del Bosquelerin oluşturduğu maddi yük duruyor hala. O paralar borçla ödendi, borç hala duruyor. Geldiğimde Quaresma'nın bonservisi ödenmemişti. Birileri onun mutluluğunu yaşamak isterken acısını biz çektik. Bebeler, Alvesler geldi, oynadıkları dakikalar ortada. Mendes'in getirdiği futbolcular var. 326 milyon dolar borçla alındı bu kulüp. Yüzde 8 faizle 7 senede yüzde 65 faiz ödedi. O arada stat bitti, iki şampiyonluk var. Başarıda bize pay vermeseler de camiadan hiçbir şey saklayamazsınız. Beşiktaş'ın ortalama futbolcu değerini ortaya koyacağız. Bu değerin üstünde olan başarılı olduğunu gördüğümüz futbolcularla tekrar görüşeceğiz. Şu andaki bütçe bile Beşiktaş'ın kaldırabileceği bir bütçe değil."

Kaynak: AA