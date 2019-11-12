Ahmet Altan emniyete götürülüyor
Haberler » 3. Sayfa » Ahmet Altan emniyete götürülüyor - Haber

Ahmet Altan emniyete götürülüyor

Ahmet Altan emniyete götürülüyorİSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinden alındı.

12.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:15
Ahmet Altan emniyete götürülüyor

emniyete götürülüyor

İSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, ekiplerince evinden alındı. Altan, polis ekiplerince İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak geçtiğimiz hafta tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinden alındı. Altan, polis ekiplerince Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ahmet Altan emniyete götürülüyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.