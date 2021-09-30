Ahlat'ta "1071 spor kompleksi" yapılıyor

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğince yapılacak olan "Ahlat 1071 Spor Kompleksi" için inşaat çalışmaları başladı.

Şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Gençlik Kampı ile bir bütünlük oluşturacak olan spor kompleksinin ilçe tanıtımına büyük katkı sağlayacağını, kampta kalan öğrencilerin ve ilçe gençlerinin sporla iç içe zaman geçirmelerine vesile olacağını söyledi.

Proje kapsamında 1 adet halı saha, 2 adet voleybol- basketbol sahası, 1 adet tenis kortu, 8 adet bungalov ev, 1 adet iskele metre, 8 adet sekizgen kamelya, 1 adet su deposu, 1 adet bay-bayan WC ve soyunma kabinleri, fitness aletleri, çocuk oyun grupları, çimlendirme ve ağaçlandırma, aydınlatma-elektrik ve güvenlik kamera sistemi, sulama sistemi, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, prefabrik kayıkhane eklenti binası, büfe, güvenlik ve yönetim binasının yapılacağı belirtildi. - BİTLİS

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