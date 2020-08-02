Ağrı'da yıldırım isabet eden 1 kişi yaralandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yıldırım isabet eden 1 kişi yaralandı.
02.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 02.08.2020 23:58
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yıldırım isabet eden 1 kişi yaralandı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Karabulak köyü Göze mezrasında akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
Mezrada küçükbaş hayvanlarının peşinden giden çocuklarına bakmak için evinden dışarıya çıkan Mehmet Emin Cengiz'in (33), bulunduğu alana yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz tedavi altına alındı.
Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA