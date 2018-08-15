Ağrı'da Şemsiyeli Sokak Projesi'ni Hayata Geçirildi

Proje kapsamında, kent merkezinde bulunan İşletme Caddesi ve Terziler caddesine farklı renklerde yüzlerce şemsiye yerleştirildi.

Gökkuşağının 7 renginden oluşan şemsiyeler uygulandıkları sokaklarda ilgi odağı haline geldi. Yoğun yaya geçişinin olduğu bölgeye estetik bir görünüm kazandırarak bölgenin değerini artırmak ve kent kimliğine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Belediyemiz, son yıllarda moda haline gelen şemsiyeli sokak uygulamasını gerçekleştirdi.

Süsleme çalışmaları kapsamında İşletme Caddesi ve Terziler Caddesini Cumhuriyet Caddesine bağlayan yaya yoluna rengarenk şemsiyeler asıldı. Şemsiyelerin asılması ile birlikte yoğun olarak kullanılan yaya yolu renkli ve estetik bir görünüm kazandı. Şemsiyelerin asılmasının ardından vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirerek bu güzel anları ölümsüzleştirmeye başladı.