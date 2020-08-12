Ağrı'da roket üreten öğrencilerden Vali Varol'a ziyaret
Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışması'nda Ağrı'yı temsil edecek Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Roket takımı öğrencileri, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.
12.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:19
Teknofest Orta İrtifa Roket Yarışması'nda Ağrı'yı temsil edecek Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Roket takımı öğrencileri, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.
Vali Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile beraberindeki Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Roket takımını makamında kabul etti.
Öğrenciler, ziyaretti elektronik, yazılım, mekanik ve fizik bilgilerini kullanarak ürettikleri 220 santimetrelik yerli roket hakkında Varol'a bilgi verdi.
Ziyarette, Tekin ve öğrenciler Varol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA