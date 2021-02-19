Ağrı'da çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan zanlı tutuklandı
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Ağrı'da çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan zanlı tutuklandı

19.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:42
Ağrı'da çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan zanlı tutuklandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan kişi tutuklandı.

Ağrı'da çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan kişi tutuklandı.

Eleşkirt ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen M.Y'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alınan zanlı, Eleşkirt İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.Y'nin çeşitli suçlardan 49 kaydının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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