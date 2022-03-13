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Ağrı'da aç kalan kurt şehre indi

İhlas Haber Ajansı - Merve Gökbakan - Güncel
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Ağrı'da aç kalan kurt şehre indiAĞRI Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da kurtlar şehre indi.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da aç kalan kurt şehre indi

AĞRI Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da kurtlar şehre indi.

Ağrı'da etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan bir kurt, şehir merkezine indi. Evlerin bulunduğu alanda duran kurt, vatandaşların telefon kamerasına yansıdı.

Ağrı'da aç kalan kurt şehre indi

Ağrı'da aç kalan kurt şehre indi

Ağrı'da aç kalan kurt şehre indi

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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