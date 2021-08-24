Ağrı'da 31 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi
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Ağrı'da 31 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Ağrı'da 31 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki 31 okulun projesinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında kabul edildiğini bildirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki okulların hazırladığıprojelerin Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarları Projeleri kapsamında kabul edildiğini açıkladı.

Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları 2020-2021 çağrı döneminde ilimizde 23 ortaokul, 7 lise ve 1 özel eğitim uygulama okulumuz olmak üzere toplam 31 okulumuz destek almaya hak kazanmıştır. İlçelerimizden Merkez'de 4, Diyadin' de 1, Doğubayazıt'ta 11, Eleşkirt'te 3, Patnos'ta 3, Taşlıçay'da 7 ve Tutak' da 2 proje olmak üzere toplam 31 projemizin başvuruları kabul edilmiştir"dedi. TUBİTAK 4006 programı kapsamında gösterdikleri başarılarından dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Kökrek, yeni eğitim öğretim yılında ulusal ve uluslararası projelere daha çok önem vereceklerini kaydetti.

Kaynak: Bültenler

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