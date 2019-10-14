14.10.2019 19:57

Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti

-Bölge halkı SMO askerlerini çoşkuyla karşıladı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Telabyad'a takviye amaçlı Türkiye tarafında hazır bekleyen ağır silahlı Milli Suriye Ordusu birlikleri sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PYD/YPG'den alınan Telabyad'a sınırın Türkiye tarafında bekleyen ağır silahlı SMO askerleri sevk edildi.

Takviye amacıyla gönderilen SMO birlikleri, Akçakale Gümrük binasından önce Telabyad Gümrüğü'ne ardından ise şehir merkezine doğru hareket etti

Gönderilen takviye birliklerinin kent merkezinde ve kırsalda gizlenen terör örgütü üyelerini tespiti ve etkisiz hale getirilmesinde görev alması bekleniyor.

Kaynak: İHA