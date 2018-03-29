Ağabeyinin Şehit Haberini Derste Almış

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin şehrine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu geçtiğimiz günlerde şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in kız kardeşinin, acı haberi derste aldığı öğrenildi.

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Feyzi Kıraç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda eğitim gören Mine Temel, Afrin'de görevde olan ağabeyinin şehadet haberini derste olduğu sırada öğrendiği ortaya çıktı. Aldığı acı haberin ardından adeta yıkılan Mine Temel, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının da yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından Giresun Üniversitesi'nin tahsis ettiği iki araç ile cenaze töreninin yapılacağı Kütahya'ya giden şehit kardeşi Mine Temel'e, okulun Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Kılınç, Öğr. Gör.Muhammet Demirbaş ve arkadaşları yalnız bırakmadı. - GİRESUN