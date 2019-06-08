Ağabeyi öldürüldüğü için eylem yapan Suudi çocuk 'isyana teşvikten' idamla karşı karşıya
Suudi Arabistan, 13 yaşındayken "isyana teşvik ve terör" suçlamalarıyla tutukladığı Suudi Arabistan vatandaşı Murtaja Qureiris'i idam etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Şu anda 18 yaşında olan ve 5 yıllık tutukluluk sürecinin en az 2 yılını hücre hapsinde geçiren Qureiris işkenceye maruz kaldı
Suudi Arabistan'da ağabeyi güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü gerekçesiyle protesto eylemi yaptıktan sonra 13 yaşındayken tutuklanan Murtaja Qureiris idam cezasıyla karşı karşıya. Uluslararası Af Örgütü, Riyad yönetimine çağrı yaparak idamın durdurulmasını istedi.
Medyada yer alan haberlerin ardından olayı araştıran Uluslararası Af Örgütü, 5 yıldır Suudi hapishanesinde tutuklu bulunan Qureiris'in 'terör ve halkı isyana teşvik' suçundan idam talebiyle yargılandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com