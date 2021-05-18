AFYONKARAHİSAR VALİ ÇİÇEK TRAFİĞİ HAVADAN DENETLEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR VALİ ÇİÇEK TRAFİĞİ HAVADAN DENETLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, jandarma ve polis ekiplerinin yol kontrollerini helikopterle havadan denetledi.

AFYONKARAHİSAR Valisi Gökmen Çiçek, jandarma ve polis ekiplerinin yol kontrollerini helikopterle havadan denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Afyonkarahisar- Eskişehir yol güzergahında helikopterle trafik denetimi yaptı. Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de denetimlere katılarak, yolların genel durumunu ve trafik yoğunluğunu kontrol etti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel'den bilgiler alan Vali Gökmen Çiçek, yol boyunca alınan önlemleri ve ekiplerin gerçekleştirdikleri denetimleri inceledi.

Afyonkarahisar'ın 7'si ana yol olmak üzere 12 yol girişiyle yolların kesiştiği bir il olduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, "Araç yoğunluğunun en fazla yaşandığı illerden birisiyiz. Bayram süresince sorunsuz bir dönem geçirdik. Kademeli normalleşmenin ilk gününde de herhangi bir yoğunluk yaşamıyoruz. Ekiplerimiz zaman zaman denetimler gerçekleştiriyor. Bizler de bu denetime eşlik ettik. Trafikte en az sorun ve ez az kayıp yaşanması için çalışmalarımız, tedbirlerimiz ve denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Ayrıca yapılan denetimlerde 135 araç kontrol edilirken 5 araç ve sahiplerine 890 lira idari yaptırım uygulandı.

AFYONKARAHİSAR VALİ ÇİÇEK TRAFİĞİ HAVADAN DENETLEDİ
AFYONKARAHİSAR VALİ ÇİÇEK TRAFİĞİ HAVADAN DENETLEDİ
AFYONKARAHİSAR VALİ ÇİÇEK TRAFİĞİ HAVADAN DENETLEDİ
AFYONKARAHİSAR VALİ ÇİÇEK TRAFİĞİ HAVADAN DENETLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Lale Karabıyık Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cemal Hünal Özcan Deniz Kenan Doğulu
Spor Adem Büyük Arda Turan Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFYONKARAHİSAR VALİ ÇİÇEK TRAFİĞİ HAVADAN DENETLEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 09:36:35. #1.15#

title