Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

01.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 34,25 lira, en yüksek 41,68 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 34,25 lira, en yüksek 41,68 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

34,25

41,68

Sığır eti

HTS

29,00

32,00

Kemiksiz et

HTS

44,44

78,00

Arpa

HMS

 1,56

 1,70

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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