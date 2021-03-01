Afyonkarahisar Ticaret Borsası
01.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:34
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 34,25 lira, en yüksek 41,68 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 34,25 lira, en yüksek 41,68 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|34,25
|41,68
|Sığır eti
|HTS
|29,00
|32,00
|Kemiksiz et
|HTS
|44,44
|78,00
|Arpa
|HMS
|1,56
|1,70
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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