Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Sahipata, Yarenler, Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde şüphelilerin tespit edilen adresleri ile Gazlıgöl Caddesi üzerindeki bir araca operasyon düzenledi.
Operasyonda, 24 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 815 lira ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda A.P, M.C.K, V.Ç. ile E.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan gözaltına alınırken, İ.A. hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz