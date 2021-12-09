Afyonkarahisar'da Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finali hazırlıkları sürüyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finali'nin yapılacağı, "Frigya'nın kalbi" olarak nitelendirilen Ayazini köyündeki hazırlıkları inceledi.

Çiçek ile Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu'dan, tarihi kaya yerleşimleri aralarında yapılan parkur çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra 2 motosikletçi, parkurda gösteri yaptı.

100'ün üzerinde motosiklet ve ATV sporcusunun katılacağı yarışlar öncesinde Çiçek ile Zeybek, ATV'lere binerek Ayazini köyünde tur attı.

Çiçek, burada gazetecilere, hafta sonu şampiyonanın finalinin, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan ve son zamanlarda turizm anlamında büyük sıçrama gerçekleştiren Frigya'daki Ayazini köyünde yapılacağını söyledi.

Hafta sonları Ayazini'ye 4-5 bin civarında aracın girdiğini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Burası Afyonkarahisar'da muhteşem bir turizm destinasyonu haline dönüştü. Dolayısıyla sürekli Frigya ve Ayazini için çok güzel tanıtımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine burada 'Atlı Dayanıklılık Frig Kupası' yarışları yaptık. Bu hafta da Enduro ve ATV Şampiyonası Finali'ne ev sahipliği yapacağız. Yarışları heyecanla bekliyoruz. Bütün tarih ve spor meraklılarını yarışları izlemek için Ayazini köyüne bekliyoruz."

Zeybek de tarihi Frig Vadisi ile Ayazini'yi Türkiye'ye en güzel şekilde tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Şampiyona finalinin Ayazini'de yapılmasının da bölgenin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağına dikkati çeken Zeybek, "İnşallah hafta sonu bu güzel organizasyonu gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Frigya ve Ayazini köyünü Türkiye ve dünyaya tanıtmak. Bunda da başarılı olacağımızdan şüphemiz yok. Bütün sporseverleri ve motosiklet tutkunlarını Ayazini köyüne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.