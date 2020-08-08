Afyonkarahisar'da sahte para verdiği sırada gözaltına alınan zanlı tutuklandı Afyonkarahisar'da bir kişiye sahte para verdiği sırada polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir kişiye sahte para verdiği sırada polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Musa B'nin (51) organize sanayi bölgesinde Hüseyin A'ya 200 lira sahte para vermeye çalışması üzerine polise ihbarda bulunuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede ve Musa B'nin üzerindeki aramada 250 lira sahte para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin temmuz ayı içerisinde 2 farklı alışverişte sahte para kullandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "parada sahtecilik" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA