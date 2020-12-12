Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu
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Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

12.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:42
Afyonkarahisar'da kaçak tütün operasyonu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda 17 kilo 600 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda 17 kilo 600 gram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultandağı ilçesinde bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonda 17 kilo 600 gram kaçak tütün, 7 bin 80 tütün doldurulmuş makaron, 4 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 7 paket gümrük kaçağı çay ile 2 paket gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirdi.

İş yeri yetkilisi 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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