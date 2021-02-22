AFYONKARAHİSAR - "Drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
22.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:10
Afyonkarahisar'da hafta sonu kısıtlamasında "drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı.
Afyonkarahisar'da hafta sonu kısıtlamasında "drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda, İkinci Küçük Sanayi girişinde bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, araç sahibi V.K'ye ilgili trafik kanunu gereğince 6 bin 700 lira para cezası kesti.
Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde ise kırmızı renkli otomobilin sanayi girişinde drift yaptığı görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz