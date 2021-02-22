AFYONKARAHİSAR - "Drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
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AFYONKARAHİSAR - "Drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

22.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:10

Afyonkarahisar'da hafta sonu kısıtlamasında "drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da hafta sonu kısıtlamasında "drift" yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunda, İkinci Küçük Sanayi girişinde bir aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, araç sahibi V.K'ye ilgili trafik kanunu gereğince 6 bin 700 lira para cezası kesti.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde ise kırmızı renkli otomobilin sanayi girişinde drift yaptığı görülüyor.

AFYONKARAHİSAR - 'Drift' yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
AFYONKARAHİSAR - 'Drift' yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
AFYONKARAHİSAR - 'Drift' yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
AFYONKARAHİSAR - 'Drift' yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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