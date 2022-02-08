Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi verildi

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Cansu Çelik, "Ülkemizde çocuk koruma sisteminin uygulayıcısı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet alanında temel politikalar oluşturmakta risk altında ve korunması gereken tüm kesimlere yönelik en kapsamlı uygulamaları gerçekleştirmede merkezi rol üstlenmektedir." dedi.

Çelik, Afyonkarahisar'da valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi'ne katıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Çelik, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi açısından, 18 yaş altındaki "birey" olarak adlandırılan bütün çocukların bu süreç içerisinde korunma, bakım ve desteklenme ihtiyacı içerisinde olduklarını söyledi.

Bu sürecin temelinde, sorumluluğun ebeveynlerde olduğunu ifade eden Çelik, "Çocukların ebeveynleri olmadığında ya da sorumluluklarını yerine getiremediklerinde, ülkelerin çocuk koruma sistemleri devreye girmektedir. Ülkemizde çocuk koruma sisteminin uygulayıcısı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet alanında temel politikalar oluşturmakta risk altında ve korunması gereken tüm kesimlere yönelik en kapsamlı uygulamaları gerçekleştirmede merkezi rol üstlenmektedir." diye konuştu.

Çocuklara yönelik hizmetlerin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirildiğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Her çocuğun sağlıklı gelişimini bir aile ortamında büyüyerek gerçekleştireceği ilkesinden hareketle, genel müdürlüğün hizmet politikası aile odaklı hizmetler üzerine temellenmiştir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ailesinin yanında sosyo-ekonomik destekle bakımının yapılması yönünde çalışmalar yapılmakta ayrıca koruma altına alınması uygun görülüyorsa da koruyucu aile veya evlat edinme hizmetinden yararlandırılarak yeni bir aile ortamında büyümesi yönünde destekler sağlanmaktadır. Söz konusu hizmet modellerinden yararlandırılmayan çocuklar için ise korunuş bakımı zorunlu hale gelmektedir. Çok fazla çocuğun bir arada kaldığı yetiştirme yurtları ve çocuk yuvalarından ev tipi kuruluşlara hızlı bir geçiş sağlanmıştır. Bunun yerine çocuk evleri ya da çocuk siteleri yaygınlaştırılmaktadır."

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak da çocuk varsa herkesin el ele olması gerektiğini söyledi.???????

Eğitime, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Emniyet Müdürü Ali Temiz, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, daire müdürleri ve davetliler katıldı.