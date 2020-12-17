Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan FETÖ zanlısı yakalandı
17.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:44
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan 4 yıldır aranan firari şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan 4 yıldır aranan firari şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıldır aranan FETÖ zanlısı D.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda D.K'yi yakaladı.
Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay